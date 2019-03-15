女性也願多談身後事　55~64歲超過一半買保險預約殯葬禮儀

▲女性透過保險自主規劃身後事的投保率日漸提高。（圖／翻攝自pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

女性不僅是許多商品市場的消費主力，現在也多願意提前預約自己的身後事，透過保險規劃多達19種殯葬實物給付方案選擇。

殯葬業者表示，今年生前契約的公告售價約為10多年前的2倍，而根據台灣人壽內部大數據分析，殯葬實物給付型商品上市以來，以55至64歲約占65%為主，而且女性為多，約占64%，顯示社會型態改變，女性消費者更願意自主規劃身後事。

由於保險局推行「實物給付」保單商品政策，台灣人壽統計從2016年11月相繼推出二張終身壽險（實物給付型）保單，開賣至今獲得近千位保戶支持。

台灣人壽表示，一張保單是可採終身壽險保險金額內扣18種殯葬實物給付方案的方式，另一張保單是可再多提供1種單選禮儀（殯）服務，並創業界最多19種殯葬實物給付方案可供選擇之外，並於今天宣布攜手龍巖集團，首創全台禮殯（儀）實物給付保單附約險，可搭配終身型主約購買。

也就是說，保戶只要已投保台灣人壽的終身型主約，即有機會附加這一張附約險的禮殯（儀）實物給付保單，也可購買小額終老壽險主契約時，加保這一張附約險，並提供4種繳費年期供資金靈活運用。

以45歲女性，單一保額21萬元的6年期禮殯（儀）實物給付型附約險為例，年繳保費約1萬7,859元，總繳保費最多約10萬7,154元。