毛澤東秘書李銳20日公祭　女兒：父親不葬八寶山「他不喜歡」

▲李銳16日上午8時病逝北京。（圖／翻攝自微博／愛思想網）

大陸中心／綜合報導

毛澤東秘書李銳16日上午8時病逝北京，享嵩壽102歲。由於生前曾交代過不開追悼會、不在胸前覆蓋中共黨旗、不進八寶山革命公墓等。李銳長女李南央16日發布聲明指出，「作為女兒，我要保護他的人格尊嚴」，父親遺體不會葬入八寶山，「他不喜歡八寶山的人」，且「不能接受那沾滿了人民鮮血的（黨）旗，蓋在我父親的遺體上」。

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根據《美國之音》報導，李南央指出，有關李銳出殯的訊息，是從朋友口中得知，中共中組部商定將於20日早上8時30分，在八寶山按「正部級待遇」為父親舉行告別儀式。

▲李銳與女兒李南央合影。（圖／翻攝自微博／愛思想網）

李南央發布聲明表示，不會參加這場告別式，「作為女兒，我要保護他的人格尊嚴，我不參加中組部安排的李銳追悼儀式，以此告訴世人父親的真實意願」，「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗！」

李南央指出，父親摯友黎澍說過，「那些躺在八寶山裡的人不喜歡我，我也不喜歡他們」；當時父親表明，「我跟黎澍一樣」，「如果追悼會上說李銳是一位馬克思主義者，那不是一件很滑稽的事嗎！」，「因李銳自詡為獨立思考知識分子，那面鐮刀斧頭的黨旗上沒有他的位置。謹此聲明，告知於世李銳遺願！」

「我不需要顧及世人怎樣看我，但是我需要能夠面對父親，面對自己」，李南央說，「我知道父親絕對不能接受將他定位於一個共產黨的正部級幹部進行追悼，我相信父親在天有靈，一定會對那面蓋著染滿人的鮮血

的腥紅的黨旗下的李銳慟哭長嘯。」

為了佐證李銳遺願，李南央還在聲明中還附上兩份父親早年的手稿，內容寫著，「早晨醒來睡不著，打油四句：今生只缺一揮手，告別無須八寶山。請問骨灰何處撒？樓前樹底作肥源。」2018年3月李銳住進北京醫院後，就曾親口交代身後事安排，包括不開追悼會、不在胸前覆蓋黨旗，以及不進八寶山革命公墓。

▲李銳與夫人張玉珍。（圖／翻攝微博）

但隨後李夫人張玉珍發聲明表示，自1979年與李銳結為夫妻以來，每次丈夫住院都由她陪同，這次因胃出血不得不離開，但病癒後仍每天去醫院探望，「我從未聽到他提遺囑」。

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李銳1917年出生於湖南，1934年考入武漢大學機械系，1935年參加「一二•九運動」，任武漢秘密學聯負責人，1937年赴延安加入共產黨，戰爭時期在湖南、延安及東北從事青年和新聞工作，1958年擔任水利部副部長，兼職毛澤東秘書，文革期間被關押在秦城監獄。

由於和毛澤東有多年相處經歷，李銳也是著名的毛澤東研究專家，出版多本和毛澤東有關的著作，包括《毛澤東的早期革命活動》《毛澤東的早年與晚年》《毛澤東：崢嶸歲月（1893-1923）》。