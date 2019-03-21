蘇花上路新規定！　3日以上連續假期　21噸以上大貨車受管制

▲公路總局第四區養護工程處為疏解蘇花公路清明節連續假期尖峰時刻車流，針對21噸以上大貨車管制時間。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

應連續假期蘇花路廊湧入大量車潮，公路總局第四區養護工程處日前與宜蘭縣政府、花蓮縣政府、民意代表及相關貨運公會召開「蘇花路廊3日以上連續假期禁止21噸以上大貨車通行管制會議」，會中針對後續連續假期管制方式進行討論。

公路總局第四區養護工程處表示，透過歷年連續假期交通尖峰時段分析，交通尖峰時段會依假期特性、天數、天候狀況等因素而有不同，經大數據分析後，假期天數為3~5天之連假首日及倒數第2天原則上車流較為集中，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，因此公路總局第四區養護工程處希望藉由時段性管制，紓解尖峰時段之車流。

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2019年清明連續假期管制時段如下： 一、 4月4日：（一）南下：0時至17時（二）北上：0時至15時 二、 4月5日：7時至13時 三、 4月6日~4月7日：12時至16時

另考量連續假期管制之一致性，並讓業者及民眾易於遵循，後續連續假期天數為3~5天 (春節、清明節除外)之管制時段如下： 一、 第1天：（一）南下：5時至17時（二）北上：5時至15時 二、 第2天：7時至13時 三、 第3天~第5天：12時至16時。

▲3～5日連續假期，蘇花公路針對21噸以上大貨東管制時段。

公路總局第四區養護工程處非常感謝大貨車業者配合蘇花路廊交通管制措施，也呼籲用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並於行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息以求行車平安！