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5秒噴倒地！工人歪頭走「拖板車倒退猛撞」2次輾下肢　20秒讓萬人頭皮發麻

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社會中心／雲林報導

雲林發生驚悚車禍，13日早上一輛麥寮六輕工業區的外包商駕駛拖板車倒車，69歲邱姓員工卸貨完走在車後，一路左顧右盼，未料駕駛疑似也因視線死角，不慎將他撞倒，不知撞到人，繼續向後2度嚕過他的下肢，導致邱男倒地不起，20秒驚悚影片曝光臉書，網友驚呼「頭皮發麻！好恐怖」、「逃過死劫」。

事發於13日上午9時許，麥寮六輕工業區一間工廠，行車紀錄器畫面顯示，外包商李姓男子當時駕駛空車拖板車要倒車，69歲邱姓員工卸貨完要離開，頻頻左右回頭，注意身後，一路往前走向拖板車，沒注意面前車子正在倒退，回過頭時已經來不及，5秒內慘遭後車斗撞噴倒地。

▲▼5秒噴倒地！工人歪頭走「拖板車倒退猛撞」2次輾下肢　20秒讓萬人頭皮發麻。（圖／翻攝爆料公社）

未料拖板車駕駛也沒發現撞到人，繼續倒車，5秒過程中，他倒地翻滾、無法動彈，安全帽也彈開，下半身慘遭右後2車輪輾過。駕駛和副手這才發現異狀，趕緊下車查看，竟是撞到廠區員工，趕緊報案搶救。

整段20秒影片曝光在臉書「爆料公社」等瘋傳，近萬名網友嚇壞驚呼「好恐怖」、「慶幸是空車…腳應該斷了？還好不是頭部，不然就爆了…」也有人直指這起事故令人「匪夷所思」，現在六輕大車都已經強制安裝倒車示警器，聲音很大，「自己走向前被撞？」「隨車人員應在後指揮」、「沒看到倒車也聽得到聲音吧？」

對此，台西分局也留言回覆，車禍發生於廠區，獲報到場時，發現邱男未遭車輪輾過，腿部擦傷，緊急送醫後傷勢穩定，沒有生命危險。警方調查，當時李姓駕駛和邱男剛剛卸完貨，一個再去裝或、一個去拿貨單，邱男沒注意到拖板車動向，倒車時被撞倒，所幸倒地後彈飛摔地，沒有被輾過，主要造成骨盆破裂，另外腳也在摔落時瘀傷，命大逃過一劫。

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關鍵字：麥寮,雲林,六輕,員工,工人,外包,拖板車,大貨車,行車紀錄器

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