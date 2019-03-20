美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇　短時間清更多水雷還能蒐敵情

▲ 「殺人鯨」超大型無人水下潛艦 。（示意圖／翻攝自波音官網）

國際中心／綜合報導

美國海軍最近斥資4300萬美元（約新台幣13.2億），向波音公司購買了4艘「殺人鯨」（Orca）超大型無人水下潛艦。消息指出，美軍為了貫徹「以無人船艦來支持水面艦隊」的想法，正計畫建造更多新型的無人駕駛潛艦，來取代那些因為核動力耗盡而退役的舊潛艦。未來，「殺人鯨」除了能在極短的時間內清理大範圍水域的水雷，還能透過對潛在威脅的監測與跟蹤，蒐集敵方的情報。

根據《每日郵報》報導，波音公司證實，他們正在與亨廷頓•英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）合作，一同進行「殺人鯨」的開發工作。「殺人鯨」以電力的 「回聲航海家」 （Echo Voyager）作為借鑒，引用了這艘重達50噸、長約15.5公尺、使用柴油的海底無人機許多設計。

波音公司提到，「回聲航海家」 由一間私人企業開發，後來被他們所收購，它使用空氣柴油發電機來充電，可以潛至3352公尺深，射程則可達6500海浬，一次單獨潛航就可以達到好幾個月，還有自己的聲納避障系統以及慣性導航系統。

相當於「回聲航海家」改良版的「殺人鯨」將以開放式的架構設計作為特色，具備「制導和控制、導航、自主控制、態勢感知、核心通信、電力分配、能源和動力、推進以及任務感測器」等核心模塊。並以另一種推進器取代了螺旋槳，不但提高了推進效率，也降低了噪音。

▲波音公司水下無人機ECHO VOYAGER。（圖／翻攝自波音官網）

美國海軍認為，水雷的搜尋和清除工作緩慢又艱難，未來水雷的威脅只會越來越大，因此希望「殺人鯨」能勝憑藉其耐力和自主性，在更短的時間內清理更大面積水域的水雷。同時也能在戰略要衝內迅速的設置海上雷區，或在潛入敵方領域後埋設地雷，對敵方港口、造船廠和其他設施造成威脅，在潛入敵方領海後，「殺人鯨」還能收集情報，結合它們的自主能力和遠程作戰能力，未來聯網的多艘「虎鯨」甚至也許能夠持續監測和跟蹤潛在威脅。

另外，「殺人鯨」在後續的設計方面，也有可能攜帶武器，對水面艦艇或潛艇進行攻擊，還能夠使用遠程巡航導彈，對岸上目標發動攻擊。如果美國海軍能夠改進「殺人鯨」的指揮控制系統、人工智慧系統與感測器，那麼「殺人鯨」或許能成為一艘具有不錯戰鬥力的無人潛水戰鬥艦。

據悉，美國海軍近年一直以每年兩艘的速度購買新的維吉尼亞級核能攻擊潛艦，希望能緩解攻擊潛艦的短缺，不過隨著大量洛杉磯級老潛艦退役，海軍攻擊潛艦的數量很可能會在2028年降到只有42艘。「殺人鯨」的出現，也許能因此填補美國潛艦的空缺。