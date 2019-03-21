陸19年增106枚核彈！美高官警告：計畫不透明　威脅全球穩定

▲「東風-5乙」（DF-5B）洲際彈道飛彈。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

隨著中國大陸軍備不斷擴增，美國助理國務卿認為，美國正逐漸減少核武的數量與種類，但中方目前正在進行的核武計畫，不僅與全球趨勢背道而馳，也缺乏透明度，嚴重威脅美國與其盟友。美國國防部也公布，2020年用於核武項目的國防預算為250億美元（約台幣7690億元），計畫要保持領先中國與俄羅斯。

負責軍備控制事務的助理國務卿波夫萊特（Yleem DS Poblete）日前在日內瓦裁軍談判會議上表示，「中國透過軍事現代化維持區域領導地位，藉此威脅美國盟友，最終達到讓美國退出該區的目標，讓自己成為能在全球舞台上競爭的軍事大國。」

波夫萊特指出，中國大陸近年不斷增加核武的數量與種類，2000年時，僅有18枚東風-5型洲際彈道核飛彈（DF-5），不過今年已經擴增到125枚，且還在持續增加，「中國核武現代化的範圍與規模缺乏透明度，正破壞著區域穩定與和平，引發外界對其意圖的質疑。」

此外，中國大陸也越來越關注外太空的發展，雖然中方聲稱會審慎地使用太空空間，卻大幅發展反衛星技術。美國總統川普則在今年2月成立「太空司令部」（Space Command），明年度的國防總預算更高達為7180億美元，其中有上千億美元用於太空軍備。