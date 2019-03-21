中國大洋54航次科考啟動　「向陽紅10」赴太平洋環境資源調查

▲向陽紅10號科考船。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

「向陽紅10」科考船18日從舟山出發執行中國大洋54航次考察任務，赴太平洋海域環境資源調查。本航次由自然資源部第二海洋研究所負責總體實施，任務主要包括履行中國大洋協會和中國五礦集團與國際海底管理局的多金屬結核探勘合約，展開全球變化與海氣相互作用專項調查，具有空間跨度大、時間長、任務類型多樣等特點。

本航次的科考隊員主要來自中國五礦集團、自然資源部第二海洋研究所、長沙礦冶研究院有限責任公司、國家海洋信息中心、浙江大學、中國地質大學、吉林大學等25家單位，並有4名由國際海底管理局遴選的來自發展中國家的培訓人員，合計共195人參加此次調查。

中國大洋礦產資源研究開發協會於2001年獲得東太平洋CC區7.5萬平方公里多金屬結核合約區，2017年與國際海底管理局協商後，同意將合約延期5年至2021年。本航次B段任務將在以往工作基礎上，著眼於對接國際海底管理局擬議的開採規章相關要求，進一步展開資源環境調查。

本航次分為5個航段執行，持續到11月下旬結束，為時255天，航程大約2.2萬海里，計劃停靠密克羅尼西亞聯邦的波納佩、墨西哥的阿卡普爾科，以便進行補給和人員輪換。航次A段任務主要是在中國五礦集團多金屬結核合約區環境資源調查，這也是該集團履行勘探合約的第三個航次，主要通過海底攝像、地質取樣、生物拖網等手段了解合約區內的資源和環境特徵。