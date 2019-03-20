　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國印度合作開發空射無人機　可從空中發動蜂群作戰

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼無人機。（示意圖／CFP）

▲無人機。（CFP／示意圖）

軍武中心／綜合報導

美國防部主管採購的副部長洛德（Ellen Lord）透露，美國和印度正在共同開發一款可從飛機上發射的小型無人機，將可用於救災、作戰和檢查等任務。根據外媒報導，美國空軍研究實驗室和印度國防研究與發展組織準備在4月編寫技術規劃檔，接著在暫定9月底舉行的新德里會議上簽署這項計畫。

報導指出，由於印度堅持向俄羅斯採購S-400導彈，美國於是祭出拉攏對策，將與印方合作研發小型無人機。根據洛德的介紹，美印的合作基礎是在雙方裝備相同的空中平台，即是美制的C-130J和C-17運輸機。新無人機有三種主要用途，分別是救災和人道主義援助、跨境行動、洞穴和隧道的勘探，也能為戰鬥機提供附加能力，可從空中發動蜂群作戰。

▼S-400導彈系統。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

有專家分析，美國主動分享軍事技術，這對印度空軍充滿誘惑，後者可能因此獲得無人僚機，進而跟上國際空戰領域的新趨勢；由於印度在引進俄制S-400問題上影響到美印關係，美國抓住印度空軍急於換裝的心態，主動分享代表未來空戰潮流的無人機技術，旨在恢復雙方的軍事合作。

值得留意的是，外媒雖然沒有透露新無人機的戰術指標和技術來源，但卻暗示可能與美國防高級研究計畫局（DARPA）的「小精靈計畫」有關。根據報導，DARPA於2014年11月發布小精靈計畫，評估利用大型運輸機或轟炸機發射和回收小型無人機的可行性，設想這些無人機可重複使用20次，並且採用模組化設計，以便執行情報收集、監視和偵察等任務。

ET快訊
「女記者摩鐵喊『x我』」 　張書維淚喊冤反控毀謗、誣告
超過3萬票贊成！台北市立動物園6/19起「連續10天不開放」

關鍵字：無人機,蜂群作戰,Ellen Lord,S-400,C-130J,C-17,小精靈計畫,僚機,軍事合作,美國,印度,俄羅斯,國際軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍至少裝備128架殲-16　繼續生產總量或超過300架

籲陸在台海局勢唱主角　環時：把台當局擠到邊緣位置！

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇　短時間清更多水雷還能蒐敵情

因應不對稱作戰　M14步槍改造增強型戰鬥步槍

美國印度合作開發空射無人機　可從空中發動蜂群作戰

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇　短時間清更多水雷還能蒐敵情

解放軍至少裝備128架殲-16　繼續生產總量或超過300架

因應不對稱作戰　M14步槍改造增強型戰鬥步槍

磐石軍艦文宣館呈現地方特色　海軍敦睦支隊航抵澎湖

特戰部隊戰術繩索　跨越各類障礙物強化特種作戰

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

美國印度合作開發空射無人機　可從空中發動蜂群作戰

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇　短時間清更多水雷還能蒐敵情

解放軍至少裝備128架殲-16　繼續生產總量或超過300架

因應不對稱作戰　M14步槍改造增強型戰鬥步槍

磐石軍艦文宣館呈現地方特色　海軍敦睦支隊航抵澎湖

特戰部隊戰術繩索　跨越各類障礙物強化特種作戰

第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」服役　部署廣島吳市

1小時燒掉39萬台幣！　52架F-35挪威擔心「養不起」

加強釣魚台防衛！　日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛彈」

美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球打擊

被問「可寄結婚證書給妳簽？」　高嘉瑜認「這個簽過」…粉絲嚇傻

蘋果新策略！透過較低價產品帶動服務業務成長

【廣編】Apple Pay綁定凱基卡送咖啡　刷高鐵再送折抵金

內容低俗 「椰樹牌椰汁」部分廣告被廣電總局喊卡！

言承旭爆現身「勝利東區夜店趴」！鬆口認為了「他」：去打招呼

學潤娥、車貞媛用「西裝外套」搞定早春穿搭　奶茶色是今年必收款

立委轟爆農委會逃避監督　陳吉仲不爽：可公布電話錄音

瘋狂彈跳想越獄！混血妹見姐姐「魚形飛躍」　原地定格看傻眼

遭猛男弄暈強摸下體羞辱　女摔角手扯開他褲頭「吐雞」反擊！

中職／桃猿還在賠錢唉不出來　劉保佑：觀眾不增加

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

軍武熱門新聞

M14步槍改造增強型戰鬥步槍

1小時39萬　挪威擔心「養不起..

印嗆巴要發射6飛彈　演習轉作戰..

南韓國產天弓導彈異常發射空中自..

美戰車王可望到手！台灣地貌卻暴..

美軍快速猛禽計畫　F-22在2..

第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」服..

南韓「鐵鷹-2」防空系統誤射飛..

解放軍至少裝備128架殲-16

日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛..

殲-20遭圍攻吞敗因手中導彈太..

退伍海軍少校考船副　年薪150..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

更多熱門

相關新聞

戰鬥民族呼掌大賽　冠軍一掌秒殺對手

俄羅斯貴為戰鬥民族，近身肉搏比賽絕對是少不了，日前西伯利亞舉辦一場男子呼巴掌錦標賽，站在擂台兩側的2名參賽者，將輪流賞對方巴掌，期間被打的一方不能出手阻擋或閃避，否則將失去比賽資格，如果其中率先將對方打到意識或倒下，則可以獲得勝利，冠軍將可以得到3萬盧布（約新台幣1.45萬）的獎金。

美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艇

解放軍至少裝備128架殲-16

德國5G競標　梅克爾：不限特定企業

無人機闖機場　民航局：抓不到兇手

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面