美國印度合作開發空射無人機　可從空中發動蜂群作戰

▲無人機。（CFP／示意圖）



軍武中心／綜合報導

美國防部主管採購的副部長洛德（Ellen Lord）透露，美國和印度正在共同開發一款可從飛機上發射的小型無人機，將可用於救災、作戰和檢查等任務。根據外媒報導，美國空軍研究實驗室和印度國防研究與發展組織準備在4月編寫技術規劃檔，接著在暫定9月底舉行的新德里會議上簽署這項計畫。

報導指出，由於印度堅持向俄羅斯採購S-400導彈，美國於是祭出拉攏對策，將與印方合作研發小型無人機。根據洛德的介紹，美印的合作基礎是在雙方裝備相同的空中平台，即是美制的C-130J和C-17運輸機。新無人機有三種主要用途，分別是救災和人道主義援助、跨境行動、洞穴和隧道的勘探，也能為戰鬥機提供附加能力，可從空中發動蜂群作戰。

▼S-400導彈系統。（圖／路透社）

有專家分析，美國主動分享軍事技術，這對印度空軍充滿誘惑，後者可能因此獲得無人僚機，進而跟上國際空戰領域的新趨勢；由於印度在引進俄制S-400問題上影響到美印關係，美國抓住印度空軍急於換裝的心態，主動分享代表未來空戰潮流的無人機技術，旨在恢復雙方的軍事合作。

值得留意的是，外媒雖然沒有透露新無人機的戰術指標和技術來源，但卻暗示可能與美國防高級研究計畫局（DARPA）的「小精靈計畫」有關。根據報導，DARPA於2014年11月發布小精靈計畫，評估利用大型運輸機或轟炸機發射和回收小型無人機的可行性，設想這些無人機可重複使用20次，並且採用模組化設計，以便執行情報收集、監視和偵察等任務。