「10年4度酒駕」曾撞死人　廚師又喝還逆向喊「拒測」

▲吳姓男子酒駕騎車逆向行駛被市警二分局民權所攔車查獲，依公共危險罪嫌送辦。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者林悅／台南報導

一名吳姓廚師10年前酒駕撞死人，但10年來他4度酒駕，靠2次拒測逃過酒駕刑責，台南市警二分局攔獲吳男，吳男醉到連名字跟身分證字號都說不出來，僅喊「拒測、拒測」，並聲稱不會繳拒測的9萬罰單，說這些錢買輛二手機車更划算，警方向檢方申請強制抽血，換算酒測值高達1.2毫克，將他依公共危險罪送辦。

40多歲的吳男是名廚師，10年前他酒駕撞死一名老人後，對方向他求償600萬元，不過吳男疑似脫產自稱沒錢賠，至今未與死者家屬和解，不過吳男酒駕撞死人後，仍繼續喝酒騎車，在10年內2度酒駕被移送，後來吳男鑽酒測拒測漏洞又2度拒測躲過刑責。

依據酒測拒測的行政裁罰規定，必須繳9萬元並扣車，但吳男拒測後不繳罰款並脫產，再用他人名義購買二手機車代步，讓他在10年內只花不到5萬，就躲過2次酒測。

3月20日凌晨1時許，台南市警二分局民權所警網，發現吳男在忠義路二段發現吳男逆向行駛將他攔查，當時吳男下車後醉到無法說出自己的名字與身分證號，只喊說要「拒測、拒測」，車子要讓警方扣，吳男說他不會繳納拒測的9萬罰單，再買一輛二手機車還比較划算，但警方依據他無法報姓名判斷他已經酒醉，對他實施酒測觀測表。

吳男無法通過酒測觀測表的畫同心圓、走直線與單腳站立3項測驗，因此警方向檢方申請鑑定許可書，對吳男強制驗血，吳男自知無法逃過刑責，苦苦哀求警方放他一馬，但警方從驗血結果換算吳男酒測高達1.2毫升，將他依據公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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