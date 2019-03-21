韓國瑜「愛與包容」和解邱毅　許立明砲轟：沒有是非只問藍綠

▲王淺秋表示，基於愛與包容，目前決定與邱毅和解。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

八一氣爆後，受災戶的災後補償等成為當時市府相當頭痛的問題，前立委邱毅更加碼爆料「資源分配不均，只給綠不給藍」，氣得當時的高雄市新聞局提告，不過時至今日，災後重建工作完成已久，目前的市長也已換人做，同時也決定「愛與包容」與邱毅和解。

王淺秋表示，當時邱毅在電視節目上爆料「資源分配不公」，當時的新聞局事後提告，不過，當韓國瑜就任後，已針對此事件進行內部討論後，決定由市府提出和解，因韓市府的原則就是愛與包容，也不希望一天到晚在訴訟中浪費寶貴的司法資源及行政資源，尤其背後產生的訴訟費用相當可觀。

另外，議會也已經針對本案成立專案小組，當時邱毅爆料的原因是希望所有的善款流向都能「對外公布」，日後若調查結果出爐，一定會向外界公布，到了這個階段也就沒有必要向邱毅提告，興訟的話，一方勞民傷財，一方面也與韓市府的風格不符。

不過，前副市長許立明痛批，韓市府有何權利替因為氣爆而受到傷害的人們進行和解？難道未來不符其政治關係或利益的司法案件，如義大258億國賠案，皆會要求各局處撤告、讓全民買單？韓市府眼中根本只有藍綠、毫無是非可言。