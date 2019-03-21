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監理站「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！　

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▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲2歲男童遭大伯狠摔重擊三下，男童的生父也遭網友起底。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名小男童在新竹市監理站遭到金髮男「踹、摔、揍」的三下重擊，經通報警方與社會處已先將男童緊急安置。只是，男童生父卻被網友再爆料，2018年底因小腦萎縮症無法正常工作、單親及小男童嗷嗷待哺而被公益團體發起愛心募款，當時募得76萬餘元的善款全數交由男童生父的哥哥管理，時隔半年，男童再發生教養失當的問題也格外令人關注。

2歲男童被上網爆料被用腳踹胸口、用力打頭以及抓起來丟到椅子，目擊者甚至表示「整段過程好像在抓小狗一樣」。警方循線找到施暴的男子後，也會同新竹市政府社會處著手介入。

小男童經社會處社工訪視發現身上並無其他外傷，社會處初步判斷應該不是長期或習慣性施暴。由於男童生父本身也是身障弱勢，經濟狀況不穩定，所以男童平日靠著伯父打零工與生父的身障補助生活。

不過，男童的生父與施暴的金髮男卻被網友起底，網友指稱男童生父因患小腦萎縮又單親，2018年11月間曾有愛心團體幫他發起募款。

▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲男童的父親曾在2018年接受民間愛心團體募款。（圖／翻攝台灣急難救助協會臉書，下同）

男童生父於《新竹爆料公社》募款的影片曝光，PO文內容寫著「#即使命運，把你變成小腦萎縮，身上殘缺了一部分但你還是拿起勇氣面對現實，勇敢堅強活下去。」PO文者表示，「老婆看他病情越來越嚴重，三番兩次，要求離婚走了，又要面對極大的打擊，還是要拿起做人父親的他獨自照顧一個一歲多的孩子，生活非常吃緊，現在連奶粉錢及尿布錢都是問題。」

影片中可看到1歲多的男嬰獨自躺在沙發上，男童父親全身不自主顫抖、不斷搖晃頭腦對鏡頭訴說自已及兒子的悲慘遭遇；小腦萎縮靠藥物控制，老婆離婚後，一個人顧小孩，自己的父親也已住院十幾年、母親過世，幾乎可以說是沒有後援，每個月房租加水電約1萬2、社會局補助8千、小孩的補助2千7，生活要非常省吃儉用。團體也經由網路募集奶粉、尿布等物資以及現金76萬餘元，由於男童生父表示不願款項交由社會局代管，並指名要由他的哥哥也就是金髮男管理，所以發起募款的團體也將所有款項交給男童生父。

▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲協會當時曾幫男童父親募集許多物資。

他說，藥物控制病症，老婆離婚了，媽媽過世了，爸爸住院10多年，自己1個人無法照顧，現在缺奶粉跟尿布，12月房租等費用都快付不出來了，生活費只能省吃儉用，團體會幫他募款、物資，暫時時幫他渡過難關。

新竹社會處表示，經評估家庭成員對孩子的教養功能有限，類似昨日暴力式的管教行為，發生的可能性很高，因此社會處已先行緊急安置孩子，另外有關大伯的行為亦將依據兒童與少年福利與權益保障法第102條裁處親職教育輔導，此外市府也依規定將本案移送法辦。另外公益團體為男童家庭募款部份，社會處無法介入，只能道德勸說，要求金髮男妥處善款。

▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲協會當時曾幫男童父親募集許多物資。

▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲2018年協會募款PO文。

▲大伯「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！。（圖／翻攝網路）

▲協會共幫男童生父募得76萬餘元的善款。

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關鍵字：新竹爆料公社,台灣急難救助協會,教養失當,不當管教,新竹市

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