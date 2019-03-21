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2歲萌娃3公分捲翹睫毛　網羨：肯定是在娘胎裡整容的！

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▲雲南2歲娃擁有3公分過人睫毛。（圖／翻攝自騰訊網）

▲2歲女娃擁有3公分過人睫毛。（圖／翻攝自騰訊網）

大陸中心／綜合報導

又長又翹的睫毛一直是愛美女性所渴望的，有些甚至會因為睫毛不夠長而去「種睫毛」。但大陸雲南一名2歲萌娃，天生就有長達3公分捲翹的睫毛，是一般人的三倍，讓不少網友羨煞直呼「肯定是在娘胎裡整過容的！」

2歲的妞妞擁有天生過人的濃眉大眼，還有兩片像是窗簾般的睫毛。妞妞的媽媽說，其實她出生時就和正常的嬰兒一樣，並沒有什麼異處，但到了兩三個月後，睫毛就跟塗了生髮劑一樣長得非常迅速，比一般同齡的小孩還要長很多，直到一歲時，就已經長達3公分。

擔心女兒的睫毛生長速度會影響眼睛，妞妞的媽媽還特別帶她去諮詢醫生，但醫生卻說，她的睫毛是自然向上捲翹，沒有向下垂，並不會產生影響。

▲妞妞的睫毛沒有因為過長而下垂 。（圖／翻攝自騰訊網）

▲▼妞妞的睫毛沒有因為過長而下垂 。（圖／翻攝自騰訊網）

▲▼妞妞的睫毛沒有因為過長而下垂。（圖／翻攝自騰訊網）

妞妞不僅睫毛長，皮膚也相當白皙，還有立體的五官、水汪汪的大眼、櫻桃般小嘴，如同混血兒，因此她的媽媽經常非常驕傲帶著她出門，還幫女兒拍影片上傳網路，吸引了十萬多的粉絲關注，光一支影片瀏覽量就高達五百多萬次。

對此，許多網友紛紛大讚妞妞的眼睛十分特別、靈動，就像將整個星空都裝進她的眼睛，只要眼睛輕輕一眨，如同羽毛拂過臉頰，尤其是側臉的角度，就可以看見她根根分明的睫毛，以後長大絕對是美人胚子，還有網友浮誇說，願意等她長大！
 

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關鍵字：大陸,雲南,睫毛,妞妞

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