大陸21省份非洲豬瘟疫情解除封鎖　農委會：沒辦法相信

▲大陸官方指出，目前非洲豬瘟疫情已緩解，且有21省疫區解除封鎖。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

大陸農業農村部指出，非洲豬瘟防控工作已有成效、疫情趨緩，有105起疫情解除疫區封鎖，淪陷的28省份中，有21個省份疫區全部解除封鎖。農委會副主委黃金城今（20日）表示，從旅客攜帶入境的肉類品檢出非洲豬瘟病毒機率還是很高，沒辦法去相信大陸疫情真的有緩解，反而要繼續保持嚴謹態度防疫。

黃金城認為，不願意評論大陸有這樣的訊息傳出，只是從上星期小金門還有海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，及每個月旅客帶回台灣的大陸肉品驗出非洲豬瘟病毒百分比來看，今年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%），3月至今也有4例（6.7%），檢出率仍高，因此無法相信疫情真的有趨緩。

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▲農委會副主委黃金城強調，防疫工作還是不能鬆懈，必須保持高度警戒。（圖／資料照）

黃金城表示，若要判斷疫情有趨緩，只要旅客帶回的大陸肉品檢出非洲豬瘟病毒降到1%，就能相信。至於為何大陸會釋放出這樣訊息？黃金城認為，有可能是政府無法真正掌握實際疫情狀況，並說疫情還是很危險，下一波會擴大的就是東南亞，目前越南已有19省淪陷，且擴散速度非常快，若最後連胡志明市也中標，對當地整個產業衝擊會很大。

黃金城強調，防範非洲豬瘟工作不能因為大陸釋放出這樣訊息就鬆懈，也不能太樂觀，仍必須保持高度緊戒。另外，日前美國查獲454噸由大陸走私的豬肉製品，且都是以各種方式，企圖魚目混珠，黃金城表示，近來防檢局和海關都會再加強查獲，避免這種情況發生。