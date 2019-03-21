小三通要加密！劉增應：兩進兩出變「四進四出」

記者蔡儀潔、劉亭／台北—連江連線報導

2019年「連江論壇」暨海峽兩岸（連江）融合發展交流會在21日上午在福建連江縣啟動。連江縣長劉增應在會上表示，對於兩岸通水通電「樂觀其成」，並提出四點建議，即小三通要加密；從「兩進兩出」變「四進四出」，且會隨者需求上漲而增加；馬祖成為兩岸旅遊節點；連江縣府合作推動一日生活圈。

▲連江縣長劉增應出席簽約儀式後受訪。（圖／記者劉亭攝）

劉增應在會上發言稱，「習總書記講到，兩岸要應通盡通」，金門馬祖可以率先實施通水通電通氣通橋，只要能夠造福人民，促進兩岸交流，互利共養這樣子的一個目標政策方向，「我們都支持，樂觀其成」，在這個時機點上，更應該立足當前，展望未來，務實積極的希望能夠跨出一大步，更加速兩岸的交流往來，對於連江馬祖的發展與融合，「我覺得要建立在人通心就通的方向，大家一定要常往常來，愈走愈親。」

劉增應提出四點建議稱，希望更能加速小三通的便利性、競爭力，為兩岸的交流往來提供更便捷的渠道，從現在的兩進兩出變成「四進四出」，同時成立一個緊急窗口，隨時符合遊客鄉親的需求，隨時可以加班（船）。

劉增應說，積極推動馬祖成為兩岸旅遊的節點，像今年積極推動了「媽祖朝聖之旅」，帶領台灣鄉親遊客，透過台中、平潭，再由黃岐、馬祖的小三通到馬祖旅遊，再由馬祖的小三通經由黃岐，到媽祖的故鄉（福建莆田）、平潭，再回到台灣，這樣五天四夜的朝聖之旅，更能把台灣的鄉親、媽祖的信徒連接再一起。

▼ 簽約儀式順利完成。（圖／記者劉亭攝）

劉增應在台上介紹了馬祖的風格人情，並宣佈跟連江縣政府積極推動「一日生活圈」，規劃兩岸鄉親參加馬祖豐富的活動、節慶，包括北竿超級馬拉松，東引體育競技活動，媽祖昇天地等，讓兩岸鄉親藉由馬祖的節點互相交流，促進雙方的感情。

劉增應接著說，除了交通旅遊人員往來，我也覺得我們黃岐跟馬祖的貨運航線往來要擴大、做強；希望大陸連江縣政府可以加強黃岐的貨運碼頭軟硬體設施，可以停靠大型的貨輪2000噸以上，也可以輔導相關公司多元化的發展，促進馬祖—黃岐的貨運、經貿合作交流。

劉增應表示，「我想這對兩岸的交流經濟合作發展，非常重要，我們馬祖各部會非常重視，今年的議會，我們已經排定日程，在參加（海江）論壇的時候，會來參觀考察黃岐的貨運馬頭，我們也希望給予支持。」

劉增應說，最後，對於兩岸一家親連馬處的融合是感到相當認同，但政策的推動必須務實、符合雙方追求，符合可能性、可行性，及即時性；馬祖現在由於觀光的蓬勃發展，帶動各行各業欣欣向榮，各項基礎建設也積極推動，像南竿北竿兩大島正計畫興建跨海大橋投資30億人民幣，大陸連江縣政府規劃了黃岐到北竿的大橋15公里，「我覺得這還需要兩方政府積極溝通一起推動。」

劉增應表示，希望自身連江縣政府可以先推動黃岐半島到（東骨膠）兩公里的陸橋，那將是最靠近台灣的觀光熱門景點，也為未來的通橋做好準備，「我想透過旅遊交通經貿的交流，一定會讓兩岸的同胞愈走愈親，一定要常來常往，這樣更有助於雙方的互助共榮，創造雙贏的合作關係。」

▲劉增應在連江論壇fabiao。（圖／記者劉亭攝）

最受關注的「經貿合作簽約儀式」21日完成，敲定連馬經貿合作項目。連江縣長劉增應與大陸連江縣長鄭立敏出席了論壇，雙方共同發布連馬經貿合作政策。

連江縣長劉增應2月中赴大陸參加「榕馬會談」時便已與大陸連江縣長鄭立敏會面，當時雙方就在研議推動召開首屆「連江論壇」，劉增應還對「新四通」發表看法，「現階段務實、積極的做法是落實經貿、交通的交流。」接著，鄭立敏3月初也拜訪馬祖，與劉增應會談，雙方再次就「連江論壇」的開展進行討論。

「連江論壇」今年首次舉辦，以「兩岸一家親，連馬促融合」為主題，20日下午舉辦圓桌學術會議，包含台灣大學經濟學博士邱毅、廈門大學台灣研究院教授劉國深等兩岸專家學者都參與會議，探討馬祖在兩岸交流扮演的角色，以及連馬將如何共利融合發展。