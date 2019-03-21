2019連江論壇今登場！鼓勵台青來連江創業「2年辦公免費」

▲2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）
記者朱世凱、劉亭／台北—連江連線報導
2019「連江論壇」暨海峽兩岸（連江）融合發展交流會今（21）日於福建省連江縣登場。連馬經貿合作政策發佈論壇上，連江馬祖共同發佈經貿合作政策，包括航線票種優惠政策、環馬祖澳地區旅遊專項政策等，其中包含鼓勵台灣青年到連江創業，提供2年免費辦公場所以及基本辦公設施。
連江政策
1、支持環馬祖澳旅遊區發展，發行「黃岐—馬祖」海上客運航線月票、敬老票、紀念票等實名制優惠船票。2019年1月1日起，前5000名從「黃岐—馬祖」海上客運航線往返的大陸團（散）客、台灣團隊遊客，可獲得一份價值260元（人民幣，下同，約新台幣1200元）的往返船票。
2、台灣同胞來連江可持臺胞證獲得指定酒店、景點價格優惠。
3、支援在馬祖澳開展保護海洋生態環境和防災減災工作，每年6月期間進行兩岸漁業資源增殖放流活動，並在颱風、海浪、風力等氣象方面實現資訊共用。
4、支持台灣同胞來連江縣從事漁業養殖，同等享受連江縣扶持漁業產業發展的政策和漁業互助保險。
5、支持連江縣醫療機構建立臺胞醫療健康服務站，對接開展赴馬祖旅遊健檢、疫苗接種業務。鼓勵馬祖醫療團隊來連江拓展健檢、醫療業務。
6、支持台灣青年來連江創業、可享受連江縣台灣青年就業創業基地2年的免費辦公場所以及基本辦公設施。
▼連江望鄉亭上眺望的景色。（圖／記者劉亭攝）
馬祖政策
1、大陸旅客自活動日起來馬祖旅遊贈送馬祖精美紀念品（前3000名）。
2、當年度11月到隔年度3月到馬祖旅遊，送新台幣1200元等值紀念品（前3000名，並依需求適當調整）。
3、凡到馬祖酒廠消費滿新台幣1200元就送限量酒杯組（前1000名）。
4、凡參加馬祖醫院健檢就送藍眼淚紀念酒（前2000名）。
▼《ETtoday新聞雲》也負責協辦此次活動。（圖／記者劉亭攝）
連江馬祖經貿合作項目簽約論壇上，連江馬祖經貿合作項目簽約，包括漁業、醫療、民宿等合作發展專案。養殖合作方面，福建中新永豐實業有限公司與馬祖漁產業發展促進會簽訂協定，雙方在馬祖澳海域開展養殖合作事宜。
醫療合作上，連江濟雅醫院與龍福開發股份有限公司（馬祖）開展醫學合作等事宜，促進兩地共建醫學診療、保健、服務「三位一體」的高端平臺。
民宿合作方面則為，連江朗鄉文創旅遊發展有限公司與馬祖民宿發展協會簽訂合作協定，適時聯合舉辦馬祖澳兩岸民宿發展研討會，探討線路對接、客源互推的方式。
據悉，「連江論壇」今年首次舉辦，以「兩岸一家親，連馬促融合」為主題，20日下午舉辦圓桌學術會議，包含台灣大學經濟學博士邱毅、廈門大學台灣研究院教授劉國深等兩岸專家學者都參與會議，探討馬祖在兩岸交流扮演的角色，以及連馬將如何共利融合發展。