2019連江論壇今登場！鼓勵台青來連江創業「2年辦公免費」

前國民黨立委邱毅21日出席「連江論壇」。他在會上表示，蔡英文維持現況就應該要維持一國兩制，所謂台獨就是破壞現狀，「如果妳是台獨不承認中國人，那你很可能就是在統一後要被斬首的人」；新四通理念通的對象就是中國人，以及謀求統一的中國人。