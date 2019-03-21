新四通對象是中國人！邱毅：支持統一就可以交流

▲邱毅在會上發表講話。（圖／記者劉亭攝）

記者蔡儀潔、劉亭／台北—連江連線報導

前國民黨立委邱毅21日出席「連江論壇」。他在會上表示，蔡英文維持現況就應該要維持一國兩制，所謂台獨就是破壞現狀，「如果妳是台獨不承認中國人，那你很可能就是在統一後要被斬首的人」；新四通理念通的對象就是中國人，以及謀求統一的中國人。

在「連江論壇」上，邱毅發言稱，「習總書記說很好的一句話，中國人不打中國人，韓國瑜在高雄選舉時說，要讓人進來，貨出去，高雄發大財。如果妳是台獨不承認中國人，那你很可能就是之後在統一後要被斬首的人，如果你支持統一，很可能就是可以交流的人。」

邱毅提到，兩岸實質統一從融馬開始，不要去為了選票，去講一些自己都不相信的話；九二共識就是兩點，一是堅持一個中國原則，第二內涵就是謀求兩岸統一，缺一不可，「新四通理念通的對象就是中國人，以及謀求統一的中國人。」

2019年「連江論壇」暨海峽兩岸（連江）融合發展交流會在21日上午在福建連江縣啟動，最受關注的「經貿合作簽約儀式」已經完成，敲定連馬經貿合作項目。現場集聚了兩岸知名專家學者，為連江馬祖融合發展建言獻策，討論到連江兩岸海水、海沙倒入同心橋。

在21日的「經貿合作簽約儀式」上，連江縣長劉增應與大陸連江縣長鄭立敏出席了論壇，雙方共同發布連馬經貿合作政策，並完成連馬經貿合作項目簽約。現場出席的還有福建省聯大僑委會，橋台工委副主任、葉永宏先生、福建省台港澳辦副主任宋志強等。