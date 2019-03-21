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兩岸連江「一日生活圈」　黃歧書記：三通前25分鐘路要花5天

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▲黃岐鎮黃瑞明黨書記介紹與馬祖的淵源與交流 ，2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲黃岐鎮黃瑞明黨書記介紹與馬祖的淵源與交流 ，以及未來的規劃與發展。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭／連江報導

「馬祖70%的日用品來自於黃岐！」連江縣黃岐鎮黨委書記黃瑞明20日表示，小三通之後，兩岸連江縣的往來越來越便利，親密程度從此就可看出來，「有些馬祖人早上來買菜，在搭25分鐘船就可以回家，甚至在當地置產買房，兩邊已經形成了『一日生活圈』。」

黃瑞明指出，小三通之前，兩岸人民的往來非常不便利，早年曾有名祖籍在黃歧的馬祖居民，為返鄉探親，整整花了五天五夜，從馬祖飛到台北、途經日本、香港、上海，才終於能夠抵達黃岐，但現在搭船只需要25分鐘馬上就可抵達，不再需要長途跋涉，也不用耗費眾多時間及高額旅費。

▲▼ 黃岐鎮黃瑞明黨書記介紹與馬祖的淵源與交流 ，2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲規劃推出環馬祖澳旅遊區。（圖／記者劉亭攝）

針對如何推動「連馬融合」，黃瑞明也指出，於2009年左右，大陸提出在遵守資源共享、品牌共述，市場共創的原則下，建設兩岸一體化的旅遊區，讓兩邊的旅遊產品和線路可以更加緊密聯繫在一起，更期望之後能推出馬祖澳兩岸五天四日遊、六天五日游。

雖然現在很多嫁到馬祖的台灣媳婦，時常搭船回到黃歧，中午見見親友後，下午再搭船回家，便利度大幅提升。但黃瑞明也希望，台灣在通關便利化方面可以有新舉措，比如讓黃歧居民可以憑身分證就到馬祖觀光，讓他們可以來一場「說走就走的旅遊」。

▲▼ 黃岐鎮黃瑞明黨書記介紹與馬祖的淵源與交流 ，2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲兩岸專家學者好奇提問。（圖／記者劉亭攝）

最後他也指出，「兩岸有太多歷史情感、記憶的維繫，特別是兩邊都有很多石屋聚落、戰備遺蹟遺址，能不能把這些遺址整合在一起，聯合申報世界文化遺產，如果成功了，肯定對兩岸旅遊品牌的擴大影響力，都取到了一個推動的作用，我們樂見其成。」

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關鍵字：2019連江論壇,黃瑞明,馬祖,連江

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