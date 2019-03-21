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連江論壇簽約儀式啟動！經貿、產業交流成焦點

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記者蔡儀潔、劉亭／台北—連江連線報導

2019年「連江論壇」暨海峽兩岸（連江）融合發展交流會在21日上午在福建連江縣啟動，最受關注的「經貿合作簽約儀式」已經完成，敲定連馬經貿合作項目。現場集聚了兩岸知名專家學者，為連江馬祖融合發展建言獻策，討論到連江兩岸海水、海沙倒入同心橋。

▲▼ 連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲簽約儀式現場。（圖／記者劉亭攝）

在21日的「經貿合作簽約儀式」上，連江縣長劉增應與大陸連江縣長鄭立敏出席了論壇，雙方共同發布連馬經貿合作政策，並完成連馬經貿合作項目簽約。現場出席的還有福建省聯大僑委會，橋台工委副主任、葉永宏先生、福建省台港澳辦副主任宋志強等。

▲▼ 劉增應,連江論壇。（圖／記者劉亭、黃麒文攝）

▲連江縣長劉增應出席簽約儀式後受訪。（圖／記者劉亭攝）

連江縣長劉增應2月中赴大陸參加「榕馬會談」時便已與大陸連江縣長鄭立敏會面，當時雙方就在研議推動召開首屆「連江論壇」，劉增應還對「新四通」發表看法，「現階段務實、積極的做法是落實經貿、交通的交流。」接著，鄭立敏3月初也拜訪馬祖，與劉增應會談，雙方再次就「連江論壇」的開展進行討論。

「連江論壇」今年首次舉辦，以「兩岸一家親，連馬促融合」為主題，20日下午舉辦圓桌學術會議，包含台灣大學經濟學博士邱毅、廈門大學台灣研究院教授劉國深等兩岸專家學者都參與會議，探討馬祖在兩岸交流扮演的角色，以及連馬將如何共利融合發展。

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關鍵字：2019連江論壇

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