廈門學者：大陸民眾對統一急不可待「前進不會因狗吠停滯」

▲ 劉國深在連江論壇發言。（圖／記者劉亭攝）

記者蔡儀潔、劉亭／台北—連江連線報導

在21日的「連江論壇」交流會上，廈門大學台灣研究院教授劉國深發言稱，現在老百姓對台灣問題已經急不可待，有人認為說「民進黨這樣為什麼還要對他們好，現在很多事情都被阻止」。他表示，「我們都不想拖，我們是文人，不是軍人，沒有辦法去打仗；兩岸前進不會因狗吠而停滯，不用太急。」

劉國深在會上表示，中共總書記習近平在對台工作方面提出「要著眼大局大勢，又要注重落實落細」，總書記都是秉持「以人民為中心」、兩岸同胞同祖同根，血脈相連、文化相通，連江做得好可以成為世界典範。

對於習近平使用「兩岸分隔」，劉國深表示，為什麼使用「分隔」這兩個字，有些地方統一，有些地方還沒，「兩岸前進不會因狗吠而停滯，不用太急」；要應通盡通，除了習近平所提出的內容，還有什麼其他可以做的，也可以先去做。

劉國深還提到，現在老百姓對台灣問題已經急不可待，有人認為說「民進黨這樣我們為什麼還要對他們好，現在很多事情都被阻止」。他說，「我們都不想拖，我們是文人，不是軍人，沒有辦法去打仗，我們要知道連江扮演的角色，依照總書記要求去落實。」

▲連江縣長劉增應出席簽約儀式後受訪。（圖／記者劉亭攝）

劉國深表示，連馬率先融合發展，劉增應提到要爭取增加小三通船班、簡化航班審批管理，此外未來旅客倍增50倍，水電可能不夠。

針對連馬融合發展，劉國深提出可以從5個方面去做，要落實總書記探索海峽兩岸融合發展新路，提出「馬祖澳小灣區」，從「一縣兩制」走向「連江共同市」，連江率先落實縣民待遇，讓台灣人民在福建省落實在閩「省民待遇」。

▼廈門學者劉國深。（圖／翻攝自《中新網》）