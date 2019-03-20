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2019連江論壇「連馬促融合」　劉增應21日出席簽約儀式

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▲2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

▲2019連江論壇。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭／連江報導

2019「連江論壇」暨海峽兩岸（連江）融合發展交流會20日開始，兩岸專家學者共聚一堂。這是習近平發表《告台灣同胞書》談話後，首次對台的交流活動，21日連江縣長劉增應也會出席，並舉行連馬經貿合作簽約儀式。

「兩岸一家親　連馬促融合」是本次論壇的主旨，兩岸專家學者20日下午先舉行的連馬圓桌學術會議中，主題也圍繞著習近平《告台灣同胞書》發表40週年重要講話、馬祖在兩岸交流扮演的角色，以及如何共利融合發展，進行了交流討論。

▲連江望鄉亭上眺望的景色。（圖／記者劉亭攝）

▲連江望鄉亭上眺望的景色，若天氣較好可以直接看到馬祖。（圖／記者劉亭攝）

除此之外，兩岸專家學者們20日早上也實地前往黃岐進行考察，了解當地的水產資源，漁民養殖水產生態與地理環境。據了解，連江的鮑魚產量已佔了全世界三分之一，漁民也逐漸開始注重環保，陸續使用新型養殖工具，不但可以減少海上塑膠垃圾，使用效期也更長。

而真正的重頭戲將在21日登場，連江縣長劉增應與大陸連江縣長鄭立敏都將出席論壇，並且共同發布連馬經貿合作政策以及連馬經貿合作項目簽約，搭起兩岸之間的橋樑，實際達到「融合發展」。

▲連江望鄉亭。（圖／記者劉亭攝）

▲連江望鄉亭。（圖／記者劉亭攝）

之後會有「大咖！聽你說」活動，也邀請到5名兩岸知名專家進行演講，包含台灣大學經濟學博士邱毅、廈門大學台灣研究院教授劉國深、全國台灣研究會常務理事周志懷等，暢談馬祖在兩岸關係中的定位，與如何真正推動融合發展。

▲搭船實地考察連江水產養殖。（圖／記者劉亭攝）

▲搭船實地考察連江水產養殖。（圖／記者劉亭攝）

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關鍵字：2019連江論壇,連江,劉增應,黃岐

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