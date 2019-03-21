數學界最高榮譽阿貝爾獎　首次由女學者于倫貝克奪得

▲美國女數學家于倫貝克，是首位獲得阿貝爾獎的女性，打破史上由男性壟斷的局面。（圖／翻攝自INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY 研究所官網）

國際中心／綜合報導

挪威科學及文學學院在周二時公布，76歲美國女數學家于倫貝克（Karen Uhlenbeck），因在「幾何微分方程式」等研究分析有傑出的表現，成為本年度阿貝爾得獎者，獲得600萬挪威克朗（約2,164萬元台幣）的獎金，同時她也是首位獲得此獎的女性。

成為數學界女性中的佼佼者，于倫貝克在這次得獎中表示，「我明白自己在數學界是年輕女性的榜樣。無論如何，當榜樣並不容易，因為你真正需要做的是，讓學生看到人是不完美的，但仍然能成功……我可能是一個出色的數學家，也因而成為知名人物，但我也是一個很普通的人。」

于倫貝克是德克薩斯大學奧斯汀分校的榮譽教授，還是普林斯頓大學高階研究院（IAS）的客座副研究員。

得知于倫貝克獲得此殊榮，德克薩斯大學奧斯汀分校自然科學學院院長保羅戈德巴特說，她在數學和物理學的研究領域給了學界革命性的進步，她的開拓性，有助於解釋現實的本質，到時空的幾何。

阿貝爾獎委員會主席蒙蒂凱絲（Hans Munthe-Kaas）表示，于倫貝克的幾何分析、可積性系統等研究，徹底改變數學界對極小曲面的理解，像是肥皂泡形成的表面，或者是更高難度的問題，她都可以解決。

由於以往在數學及科學界都是男性執掌，取得榮譽的女性只占少數，1901年至2018年間，607位獲得諾貝爾物理、化學、醫學獎的科學家中，只有19位是女性。對此于倫貝克提倡性別平等，希望女性科學家都能在其領域中發光發熱。