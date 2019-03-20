接受BBC專訪　任正非：感謝美國幫我們做了一個大廣告

▲任正非接受BBC專訪。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者馬叔安／綜合報導

華為公司CEO任正非日前接受BBC專訪時表示，「很感謝美國政府給我們做了一個很大的廣告」，由於美國一系列的抨擊，如今的華為已經是全世界的輿論中心。此外，他也強調孟晚舟不可能成為接班人，但對她在加拿大被扣押的做法，對美國表示反對，要通過法庭來解決問題。

任正非表示，美國對他們的打擊和指控，應該要透過法律途徑解決，「我有時候也很高興，美國是世界最強大的國家，美國高級領導走到全世界都在說華為，其實我們廣告沒做到那些地方，人們還不知道華為為何物，由於他們一講，全世界都知道華為。」

▲任正非表示，華為不可能安裝「後門」。（圖／路透）

「現在我們很多東西美國都沒有，怎麼去偷呢？」提到美國試圖將華為形容為一個不值得信任的企業時，任正非強調，他們非常多的技術遠遠領先了西方公司，美國指控的這些東西只是一些邊緣性的東西，不構成華為是靠偷美國的東西變成今天這麼強大。

至於外界對於華為為大陸政府進行間諜活動的指控，任正非指出，「我們公司絕不可能安裝後門（意指間諜裝置）」，中國大陸政府和他個人都承諾，企業不會有後門。至於華為和中共黨、軍之間的關係，他則表示，「中國法律規定，無論是中國企業還是外資企業，必須建立共產黨組織，這是法律」，黨委起到的作用只是教育員工的作用，不參加任何經營決策。

提到孟晚舟案時，任正非指出，「我反對美國這個做法，這種出於政治目的的做法是不可取的」，最為一個父親，他認為，「不經磨難不能成才，歷史上的偉大人物都受過千辛萬苦，都受過磨難的，磨難也是人生的重要財富」。不過，他也說，「她永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。」

▲任正非對孟晚舟被關表示心疼。（圖／美聯社）

任正非說，孟晚舟小的時候，他去當兵了，每年有11個月見不到她，「她被關起來以後，我作為父親是很心疼的，孩子怎麼能受這樣的折磨呢？但是，已經發生這個事了，怎麼辦？還是要依靠法律來解決問題。」