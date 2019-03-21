疑似Galaxy Fold實機操作影片曝光　螢幕中央摺痕盡現

▲日前Youtube上有一支疑似Galaxy Fold的試玩影片流出。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

三星摺疊手機Galaxy Fold預計將於4月下旬正式推出，不過日前Youtube上有一支疑似Galaxy Fold的試玩影片流出，影片中的手機運作流暢，但展開時卻可以看到中間一條明顯的摺痕。

外界對摺疊手機最大的質疑就是是否會出現摺痕，日前科技網站PhoneArena就曾揭露，華為摺疊手機Mate X在完全展平的情況下，螢幕中央轉軸的位置會出現「皺摺」，並非完全的平整。而Galaxy Fold在世界通訊大會（MWC）上展示時，一直是被鎖在玻璃櫃中，僅供遠觀不開放媒體試用，因此始終沒有實機的細節照，但近日Youtube上卻出現一支疑似Galaxy Fold的實機操作影片。

▲影片中可看出明顯摺痕。（圖／翻攝自YouTube／phoneoftime）

這支定位於越南的Youtube帳號「phoneoftime」近日發布了2支Galaxy Fold的實機操作影片，從影片中可觀察到，該機款操作起來相當流暢，螢幕開闔的轉換速度也快，不過卻可以在展開的螢幕上看到一條明顯的「摺痕」。影片中的Galaxy Fold機身偏窄，厚度則相當於兩支智慧型手機。

雖然該影片刻意拍攝了手機與系統資訊及完整外觀，但目前仍無法證實phoneoftime所拍攝的影片是否就是Galaxy Fold的實機，或者是否為最終販售的版本，也無法得知影片中的機款究竟使用了多久。

為打造可彎曲的柔性螢幕，免不了使用塑膠材質，三星在發布Galaxy Fold前曾表示經官方測試，螢幕可經得起超過20萬次的摺疊，但也有消息指出三星在摺疊螢幕的耐用性方面遇到了些許障礙。據彭博先前引述知情人士的說法，Galaxy Fold約會在螢幕摺疊1萬次後出現摺痕，而三星也考慮在手機上市後推出免費更換螢幕的售後服務。

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