路上撿到華為手機占為己有　婦人辯「碰一下就關機了」

地方中心／高雄報導

高雄市盧姓女子15日14時許在中正路郵局附近不慎遺失一支華為手機，該手機在遺失後隨即遭人關機，盧女立即向警方通報；警方調閱監視畫面，發現該手機遭一名蔡姓婦人拾獲，蔡婦將手機占為己有，被警方通知到案時辯稱自己不會使用智慧型手機，不知道為什麼手機「碰一下就自己關機了」。

▲高雄一名盧姓女子過馬路時手機不慎滑落，被一名蔡姓婦人撿走占為己有。（圖／地方中心翻攝）

警方18日破獲一起侵占遺失案，盧女（30歲）15日向警方通報，她的手機在中正路郵局附近遺失，立即用友人手機撥打自己的手機號碼發現已被關機。警方調閱監視畫面查出手機被蔡婦（60歲）撿走且占為己有，警方日前將蔡女傳喚到案，發現她平時自身就持有2支智慧型手機，然而，蔡婦卻辯稱，不知道為什麼「手機碰一下就自己關機了」。

▲蔡姓婦人撿走手機便離去，將手機占為己有。（圖／地方中心翻攝）

監視畫面顯示，盧女在過馬路時手機不慎滑落於中正、南華路口，1分多鐘後一部機車行經該處，坐在後座的蔡婦發現地上有一支手機，便叫丈夫停車再自己下車去撿手機，隨即離去。警方日前根據車牌號碼循線通知蔡婦到案，不料，蔡婦不斷強調自己不會操作智慧型手機，不知道為何「碰一下就自己關機了」，更不曉得是碰到手機何處導致關機。

對此，警方發現蔡婦平時就持有2支智慧型手機，另對於為何撿到手機未送到警察機關，蔡婦則供稱「不知道如何處理」，由於蔡婦犯罪事實明確，全案依違反侵占遺失物罪嫌將蔡婦函請偵辦。

▲高雄一名盧姓女子過馬路時手機不慎滑落，蔡姓婦人撿走。（圖／地方中心翻攝）

▲蔡姓婦人當時撿到手機時未主動移送警察機關，被警方通知到案時辯稱「自己不知道如何處理」。（圖／地方中心翻攝）