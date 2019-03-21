童年味道！超商重推經典「雞蛋沙拉吐司」　網嗨翻：限定門市才有賣

▲雞蛋沙拉夾心吐司 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

隨著時代變遷，超商商品也跟著推陳出新，不少經典都默默消失在貨架上。不過隨著先前傳奇玫瑰茶「美妍社」重新上架，7-11又重推「雞蛋沙拉」口味的夾心吐司，網友買到都超嗨，急忙po網炫耀，不過目前北部的消費者還只能乾瞪眼，十分羨慕。

有位網友19日在臉書「爆廢公社」中貼出一張超商麵包的照片，仔細一看竟然是消失已久的「雞蛋沙拉夾心吐司」！黃色的包裝給了它全新的感覺，不少網友都超懷念裡面軟綿的餡料；加上熱量不高又稍有飽足感，是男女老少早餐和下午茶的首選之一。雖然網友透露這款麵包目前僅在南部的7-11販售，但據說下週就會陸續在全台門市鋪貨。

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貼文一出，網友嗨翻表示「這超好吃」，「明天早餐就是它了」、「我最後一次吃到他是國中的時候，距離快十年了」、「微波個10秒更美味」、「我只吃過一次結果就再也買不到，現在終於又有了」、「為啥北部沒有...自從找不到雞蛋口味，以後我就沒再吃過這個系列」、「今天終於找到剩兩個馬上抓走」、「終於重出江湖」、「天啊是國小的味道」。

另外也有網友表示更愛鮪魚和花生口味，「花生才是王道」、「希望鮪魚也可以再販售」，還有人乾脆大開許願池，希望以前的復刻商品也能夠重新推出，「單片三角盒裝披薩甚麼時候會重出江湖」、「想要夏威夷披薩」。

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