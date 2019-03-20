史上首例敗部復活！福海彰化離岸風電計畫通過環評

▲福海離岸風電環評成為史上敗部復活第一例。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）召開環評大會，其中去年遭認定不應開發的福海彰化離岸風電計畫，今天在會議上成了史上敗部復活第一個案例。由於開發單位今天具體針對補充鳥類遷徙季節的夜間遷移鳥類調查資料等多項，提出具體補充說明，環委認為，該案對環境影響已沒有疑慮，決議通過。

該案位於彰化縣芳苑鄉外海9公里處，距離中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍只有3公里，在環境上會造成的衝擊被認為有相當多疑慮，因此去年環評直接認定「不應開發」，主要就是福海第一期風機遲未開發設置，與鄰近漁業經濟利害關係者溝通狀況不良，且該案開發申請時程太慢，風機設置在風場邊界，也不符合發跡發電系統示範獎勵辦法，加上經濟部能源局早決定，不同意第一期開發展延申請。

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福海業者永傳能源公司今天報告中針對以上疑慮，包括台電二期風場、彰芳風場、西島風場風機點位的正確性，確認與鄰近3個風場不致造成干擾，並請能源局提供相關資料，同時補充遷移鳥類調查資料，強化對鳥類飛行撞擊、降低覓食環境面積、阻絕棲地利用飛行路徑屏障效應等影響分析，提出具體因應對策，也檢討海纜的布設位置與上岸路線規劃。

原本規劃纜線是11月到隔年3月，要避開海纜布設施工，永傳能源公司董事長林鑫堉會中則承諾，將延長成10月至隔年4月，且其他月份會採一次性施工，工期不超過20天。該案歷經快2小時討論，環委最後閉門會議討論認為，業者說明後，已降低對環境衝擊，因此決議通過此環評。