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室內也有嚇人汙染物！淨化空氣靠這招　成本便宜強壓清淨機

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▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

▲環署建議民眾，可以用模組化「主動抽氣式清淨綠牆」淨化室內空氣 。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（19日）指出，空氣汙染物不只室外有，室內也有，為有好的環境品質，民眾其實能自己扮演居家空品風水師角色，利用模組化「主動抽氣式清淨綠牆」，能依居住空間大小、需求，調整模組尺寸及植栽種類，是一般市售空氣清淨機辦不到，且成本相對便宜。

▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

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▲環署空品處處長吳盛忠說，很多植物看起來不起眼，但其實吸收二氧化碳、甲醛等汙染物很有效果。（圖／記者許展溢攝）

環保署空品處處長吳盛忠表示，根據統計，大部分民眾1天中有90%的時間都在室內活動，但空間內其實都會有甲醛、懸浮微粒及二氧化碳，長期下來會造成身體不適。吳盛忠說，不少民眾會利用時常看見的盆栽淨化室內空氣，但效果有限，主要是受數量與室內汙染物「被動擴散」導致。

▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

▲▼主動式綠牆是以抽氣方式，迫使髒空氣穿過綠牆，產生交互作用淨化空氣。（圖／記者許展溢攝）

▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

吳盛忠說，主動式綠牆是以抽氣方式，迫使髒空氣穿過綠牆，藉由汙染物、植物、微生物交互作用淨化空氣，實測6小時內結果，能移除二氧化碳12.5%、懸浮微粒（PM10）90%、細懸浮微粒（PM2.5 ）68%，且移除甲醛的效率較空氣清淨機高10%至20%。

▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環署以市售空氣清淨機比較，綠牆模組成本比較便宜。（圖／記者許展溢攝）

▲▼綠牆模組,植物,盆栽,環保署空品處處長吳盛忠 。（圖／記者許展溢攝）

環保署以市售空氣清淨機比較，有的1年成本估計約15120元，但主動式綠牆模組1年只要約6624元。吳盛忠建議，蕨類、長壽花等植物雖然看起來不起眼，但其實吸收二氧化碳、甲醛等汙染物，同時產生氧氣的效果非常明顯， 這是清淨機沒有的效果，差異就在植物是生命有化學效果，清淨機則相反。

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關鍵字：環保署,空氣汙染物,綠牆,模組,主動抽氣式,清淨機,吳盛忠,植物,盆栽

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