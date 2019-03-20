31測站拉「空汙警報」！髒空氣壟罩西半部　周五鋒面南下才好轉

▲北部天空也灰濛濛一片，圖為桃園大園測站。（圖／翻攝自空氣監測即時影像）

記者胡順惠／綜合報導

今明兩天天氣穩定，各地都是陽光露臉的好天氣，不過天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」提醒，要特別留意空氣品質，西半部都有可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中南部甚至有可能達對所有族群不健康的紅色警示等級。

賴忠瑋表示，雖然這兩天天氣還不錯，不過空氣品質狀況不佳，可能要減少戶外劇烈運動，尤其是有心臟、呼吸道或心血管疾病的患者，老年人及幼童也要留意，如果發現眼睛或喉嚨痛，就應該減少戶外活動，外出則要戴口罩。

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「這兩天台灣主要吹偏東南風到偏南風，帶來較溫暖的空氣。」賴忠瑋解釋，明（21）日會更加明顯，風向以偏南風為主，甚至轉成有點西南風，也因為這個原因，使得空氣擴散條件轉差，預計周五鋒面雲系南下，東北風再增強後，北部的空氣品質可望改善。

環保署也提醒，20日各地多雲到晴，西半部地區及離島易有局部霧或低雲影響能見度，環境風場由東風漸轉至偏南風，清晨西半部風速偏弱，且邊界層高度降低，污染持續累積，金門、屏東（琉球）、三義及雲嘉南地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；中部、斗六及高屏地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

據空氣品質指標網頁顯示，截至上午8時，苗栗以南共有19測站顯示「橘警」（對敏感族群不健康）、12測站顯示「紅害」（對所有族群不健康）。其中，紅害仍集中在高雄地區，包含前鎮、前金、左營、楠梓、鳳山、大寮、屏東、橋頭、斗六、竹山、彰化、忠明。

▲斗六及高屏地區出現紅色警示。（圖／翻攝自空氣品質監測網）