環保署怒了！未合法登記排放有害空氣汙染源　將直接罰2千萬

▲環保署調降部分條文罰鍰下限，如露天燃燒行為原5000元，修正後調降至1200元。（圖／台東縣環保局提供）

記者許展溢／台北報導

環團常抗議空汙罰則不夠重，環保署今（18日）預告「公私場所違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，也就是只要違規情節重大，罰則由100萬元提高到2000萬元。

環保署去年8月1日修正公布的空汙法中大幅提高罰鍰上限，由100萬元提高到2000萬元，違規情節重大包括未經合法登記或許可汙染源、經處分後自報停工改善卻非屬實，或排放有害空氣汙染物質等，地方環保機關應對違規者給予行政罰鍰及相關處分。

請繼續往下閱讀...

▲環保署強調，處罰只是手段非目的，民眾希望快速改善空氣品質，所以有必要對違規者給予處分。（圖／記者林悅翻攝）

環保署同時調降部分條文罰鍰下限，以符合比例原則，如露天燃燒行為罰鍰下限原為5000元，修正後調降至1200元，因此裁罰準則必須修正。環保署指出，這次修正重點，主要是將按日連續處罰規定修正為按次處罰，並將空汙法第96條第1項各款所稱違規情節重大者，增列為應處罰鍰計算公式的因子之一，予以加重處分。

環保署強調，處罰只是手段，而非目的，民眾希望快速改善空氣品質，所以對於違規者給予處分有其必要，而且違反空汙法規定的罰則很重（有刑罰及行政罰），除罰鍰以外，如果還有不法利得，目前也正在修法，會予以追繳，希望大家依規定做好空氣汙染防制工作，就不會受罰。