毒空氣壟罩台灣西部！43個空品測站亮「警示」鄭明典曝最大原因

▲崙背空品測站已達紅色警示。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

受境內、境外汙染物持續累積影響，今（19日）上午西部地區空氣品質超髒，根據環保署空氣品質監測網截至目前顯示，已有43個空品測站達對全民都不健康紅色警示，及對敏感族群不健康橘色警示。中央氣象局副局長鄭明典在臉書發文指出，今天的空氣品質不優，全台灣都不優，主要就是本土性汙染擴散不易造成。

環保署說明，今天西半部可能受到微量境外汙染影響，沿海地區細懸浮微粒濃度易上升，並受光化反應作用，易生成臭氧使濃度偏高，加上境內汙染物也持續累積，且多數地區受大氣擴散條件不佳，導致這波空汙嚴重，預計將持續到明天。

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鄭明典表示，春季比較容易出現，霾在海面上長時間不散，飄來飄去，衛星真實色彩影像看得很清楚。不過，西半部的空汙還是因為弱風穩定的環境，主要應該還是本土性的汙染擴散不易造成，因此今天的空氣品質不優，全台灣都不優。

▲目前共有43個空品測站達到橘色、紅色警示。（圖／環保署提供）

目前已達16個紅色警示地區包括台西、崙背、安南、新港、麥寮、新營、斗六、前金、橋頭、線西、龍潭、台南、北門、朴子、左營及仁武。



達橘色警示的27個空品測站包括桃園、中壢、平鎮、新竹、頭份、苗栗、沙鹿、西屯、忠明、彰化、南投、竹山、二林、大城、嘉義、善化、鳳山、大寮、林園、楠梓、復興、前鎮、小港、屏東、琉球、土城及金門。

▲從仁武空品測站可以看見天空一片灰，能見度相當差。（圖／環保署提供）

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。