交第1任女友！他小學「養死蕃薯寶寶」被分手　網笑：從小就看清育兒問題

▲許多7、8年級生小時候都養過蕃薯寶寶。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

網站「小蕃薯」是許多7、8年級生的共同回憶，養蕃薯寶寶在當時更是夯到爆。一名女網友在《Dcard》表示，她有一個男生朋友在國小時交了第一任女友，兩人最後卻因為「蕃薯寶寶」分手，因為男方「把小蕃薯養死了」。看到貼文後，其他網友紛紛笑噴「幾行程式碼竟如此哀傷」、「小時候就看清育兒問題」。

一名女網友在《Dcard》表示，她有一個男生朋友，對方在國小時交了第一任女友，兩人當時在網站「蕃薯藤」上養了一隻「小蕃薯」。原PO透露，後來兩個小朋友會分手的原因，「我朋友把小蕃薯養死了」。

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原PO說，後來朋友「臉帶憂愁」跟她講這件事，她忍不住心想「我真的覺得，怎麼這麼不負責任？小蕃薯真的很難養死啊？到底怎麼養死的」，儘管同情朋友的初戀就這樣結束，但仍然很不解，「到底怎麼把小蕃薯養死的？」

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▲有網友養了10年蕃薯寶寶，養出141歲「人瑞蕃薯」。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，話題勾起不少人的回憶「曾經養死過小蕃薯的來自首（默默舉手」、「還可以丟到孤兒院喔」、「很容易養死啊！幾天不餵食就死ㄌ」、「時代的眼淚，p.s我也養死好多隻」、「我每一隻都死掉了，因為家裡規定只有週末才可以玩電腦」、「這太過分了居然把小蕃薯養死，是我也不行」、「我小學還因為我把小蕃薯養死掉，坐在地板上大哭，我家人還傻眼」。

還有網友討論到育兒問題，「我只成功把一個小蕃薯養大成人，前面不知踩了多少蕃薯屍體，於是我從國小就發誓絕對不生小孩」、「綜合以上觀點來看，結論：養活比較難」、「小蕃薯竟然會造成一個代溝，天啊！原來以前爸媽是這種感覺啊！」

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