快訊／蘋果推AirPods 2！全新功能將支援「嘿 Siri」、無線充電　價錢曝光了

▲Apple終於推出AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple一連三天釋出了許多硬體產品更新，而今（20）日再度釋出新品，且是果粉們最引頸期盼的無線耳機AirPods 2！如先前所傳聞的，新一代產品支援「嘿 Siri」的語音指令，以及配有無線充電盒的選擇。

在語音控制方面，只要配戴AirPods 2並說出「嘿 Siri」並下指令，即可調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引。你可以自由選擇配戴單一或一對 AirPods，而且聆聽音樂或 podcast 時只須輕點兩下就能開始播放或切換下一首。

▼AirPods 2支援「嘿 Siri」。（圖／翻攝自Apple官網）

而在無線充電方面，新一代的AirPods提供了兩種選擇，你可以選擇購買配有無線充電盒的版本，或是一般充電盒，且無線充電盒可單獨購買，這意味著如果你有第一代的AirPods，亦可享受到無線充電的便利。充電時，充電盒正面的LED指示燈可顯示充電狀態。

AirPods耳機充電一次至多能夠提供5小時的聆聽時間，與3小時的通話時間。此外，充電盒可進行額外多次充電，提供超過24小時的聆聽時間，滿足你的所需。若是需要快速充電，只須將耳機置於盒中15分鐘，即可提供3小時的聆聽時間或2小時的通話時間。

AirPods 2由新Apple H1耳機晶片驅動，運用光學感測器與動作加速感測器技術，可偵測目前是否配戴於使用者的耳中。無論是雙耳同時使用，或僅配戴其中一個，H1 晶片都能自動傳輸音訊並啟用麥風。當你在進行通話或與Siri對話時，會有另一組語音偵測加速感測器與波束成形麥克風配合作用，過濾背景噪音，鎖定你的聲音並清楚呈現。

在售價方面，搭配無線充電盒的AirPods售價為6,490元，一般充電盒版本則是5,290元；若是想單獨購買無線充電盒，售價為2,690元。三款新品目前台灣皆未開放販售。

▼AirPods 2目前在台灣尚未開放販售。（圖／翻攝自Apple官網）