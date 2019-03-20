梅伊正式要求延遲3個月脫歐 歐盟警告英國要付代價！

▲為了脫歐問題，英國首相梅伊一個頭兩大。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

距離下周五(3月29日)英國預定脫歐日期只剩下一個多星期，前景仍然一片混亂。最新消息說，英國首相梅伊(Theresa May)周三(20日)已致函歐盟，正式要求允許英國延遲3個月脫歐。

據了解，梅伊本來希望延遲九個月，但她的內閣內訌，一些閣員對這個時程感到憤怒，堅持執政的保守黨只能接受延遲3個月，把脫歐的限期押後至6冃30日，逼迫梅伊就範。

法國方面則揚言否決任何不符合條件的延遲脫歐要求，歐盟同日警告英國延遲脫歐要付出代價，例如可能要提前大選或進行第二次公投。

梅伊定於周四前往布魯塞爾跟歐盟領袖們會面，商討延遲啟動《里斯本條約》第51條，然後在下周再提交國會下議院辯論或表決，之外她再沒有任何新建議或方案可以向歐盟提出。

依照規定，歐盟其餘27個成員國必須一致同意，英國才可延遲脫歐。目前未知各成員國的態度如何。 法國總統府發言人表示，若英國提出延遲脫歐、但仍法辦法打破目前的僵局或危及整個歐盟機制，法國總統馬克宏否決英國的要求。

這是法國迄今發出的最強烈訊息，表明未必會同意英國把3月29日的脫歐最後期限延後。當被問及馬克宏是會否動用否決權時，一名官員回答：「英國的要求如果不符合條件，有這個可能。」

屆時，英國將被迫在無協議下「硬脫歐」。西班牙與愛爾蘭同樣要求英國必須有詳細計劃和解釋，才會批准英國延後脫歐。

歐盟同時發出警告：即使同意讓英國延遲脫歐，英國也要付出代價，例如可能要提前舉行大選，甚至要「二次脫歐公投」。