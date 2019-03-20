英下院議長「突襲式」援引400年前議事規則　脫歐可能再拖2年！

▲英國脫歐進入最後10天倒數，梅伊協議第三度闖關遭「突襲式」阻攔。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

距離英國脫歐日已進入倒數10天，但脫歐協議仍沒有定案。首相梅伊原想趕在20日前第三度將脫歐協議交國會表決闖關，但議長貝爾考（John Bercow）卻「突襲式」援引一項400年前的議事規則拒絕，打亂梅伊預想脫歐進程。

英國預定於3月29日正式脫離歐盟，但國會先前已經兩度否決梅伊與歐盟達成的脫歐協議。梅伊原想在20日前帶著他本周與歐盟新達成的協議三度闖關，但貝爾考卻引述一項可追溯至西元1604年的議事規則，即相同動議不能重複表決。

貝爾考表示，這項規定是確保下議院的寶貴時間不會被濫用，也給予下議院決議合理尊重。他強調，先前之所以同意協議二度表決，是因為協議相較首次表決時已經有顯著不同，有新的事項需要國會議員決定。

▼英國國會下議院議長貝爾考。（圖／路透）



這是百年來英國下議院首次動用這項議事規則，一名政府消息人士透露，貝爾考此舉的真正目的是想延後脫歐，尋求「更軟」的脫歐形式。由於梅伊事前並不知道貝爾考會如此突襲式宣布，唐寧街十號僅發表簡短聲明呼籲他慎重考慮，但內閣官員則是一片憤怒。

有閣員私下抨擊貝爾考逾越議長的權力，只為了幫親歐派找尋更軟的脫歐方案。官員指出，由於脫歐協議已經不可能在21日的歐盟峰會前交由國會表決，梅伊決定於峰會時提出脫歐延期。

英國廣播公司（BBC）引述內閣消息說，內閣在緊急會議中沒有達成共識，梅伊會立刻致函歐盟尋求展期，最長有可能將脫歐期限延長2年。不過唐寧街消息人士則表示，目前尚未就延期時間做出最終決定，也沒有確切的日期。

由於脫歐展期需要歐盟27個成員國一致通過，英國獨立電視（ITV）政治編輯佩斯頓（Robert Peston）引述消息人士的說法，稱歐盟本周不太可能批准英國延後脫歐。

英國國會爆炸性的裁定打亂脫歐程序，下議院議長貝爾考成為眾矢之的。不少右翼媒體紛紛譴責他是「賣國賊」、「脫歐毀滅者」、「一心只想阻止英國脫離歐盟」；親歐媒體則指出如今脫歐只剩10天之期，將責任推給首相梅伊，並稱貝爾考將議事權力放在第一位是正確作法。

英國《每日電訊報》直言「梅伊的脫歐協議已死」，又稱此事已成為「一次重大憲政危機」；《泰晤士報》則指出，國會目前的最佳選擇是在下周表決通過脫歐協議。

▼英媒披露，梅伊將向歐盟尋求脫歐展期，最長可能延長2年。（圖／路透）

