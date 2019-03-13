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梅伊修訂版協議「391：242票否決」！國會強硬派：英國乾脆直接脫歐

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▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透社）

▲英國首相梅伊（Theresa May）的「修訂改良版脫歐協議」再度被否決。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國國會12日表決首相梅伊（Theresa May）提出「修訂改良版脫歐協議」，以391票反對、242票贊成再度否決，之後會再針對「無協議脫歐」或「延後脫歐」之間做抉擇，國會許多強硬脫歐派認為，脫歐協議已經沒有什麼新方法了，不如就讓英國直接脫歐。

繼通過「三階段計畫」後，梅伊更有時間與歐盟重新談判修改過的脫歐計畫，新修訂的協議內容新增英國若未來與歐盟談判破裂，可單方面宣布退出「邊境保障措施」（backstop），避免未來英國綁死在歐盟的關稅同盟和單一市場內。

「邊境保障措施」的內容是，英國與歐盟2020年12月31日期限前，若未能達成貿易協定，那麼北愛爾蘭將會留在歐盟關稅區，確保英國脫歐後，愛爾蘭和北愛爾蘭間不會出現「硬邊界」，也不限制商品進入歐盟單一巿場或英國其他地區；相對的，英國就會出現「一國兩制」，因為部分國土仍受歐盟控制。

由於「邊境保障措施」若沒有歐盟同意，那麼英國將不能隨意退出，因此讓許多英國下議員認為，這個「臨時方案」將會成為「永久方案」，英國很有可能會因為「邊境保障措施」而受歐盟法律約束，屆時脫歐將是一場「荒謬的笑話」，因此讓多數梅伊的保守黨同志倒戈反對。

新修訂的脫歐協議仍未獲得國會支持的原因是，多數議員認為「脫歐」將會成為把貿易協定視為「政治判斷」，英國政府貌似可以單方面宣布退出「邊境保障措施」，卻很有可能遭受歐盟規定約束。英國國會本周將會再針對「無協議脫歐」進行投票；如果仍未獲得支持，那麼國會必須在3月14日延後脫歐期限，並進行表態，屆時又會產生更多不確定性。

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梅伊修訂版協議391：242票否決！國會強硬派：英國乾脆脫歐

關鍵字：英國脫歐,梅伊,脫歐,歐盟

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