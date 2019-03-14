快訊／312票對308票！　英國下議院4票之差「否決硬脫歐」

▲英國首相梅伊在國會發言。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國首相梅伊的「修訂改良版脫歐協議」再次慘遭滑鐵盧後，英國下議院13日晚間7時（台灣時間14日凌晨3時）再就是否無協議脫歐進行表決，結果以312對308票的4票之差，否決了「硬脫歐」的可能。

英國國會12日以391票反對、242票贊成的結果再度否決梅伊提出的脫歐協議。下議院13日再以312票贊成、308票反對的結果，通過由保守黨議員提出的「拒絕為協議脫歐修正案」，指任何時間情況均不能無協議脫歐，代表國會否決了硬脫歐方案。