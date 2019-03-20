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三重深夜街頭聚眾談判開4槍　1男刀傷1男槍傷分別就醫

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▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲三重街頭傳出有青少年開槍鬥毆，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區仁義街及碧華街口的進安公園，19日晚間11時許傳出槍響，警方獲報趕抵現場，發現是兩派人馬談判破裂後，發生鬥毆追逐，當中有人持槍射擊，遭成一人槍傷及一人刀傷。分局得知後十分重視，分局長更到場指揮調度，目前警方在現場帶回4名涉案關係人，並要追查更多涉案犯嫌到案說明。

警方調查，起因是21歲陳姓男子的女性友人遭到調戲，陳男決定替女子出頭，19日晚間雙方相約在公園談判，陳男一方一共6人在相約地點沒等到人，其中4人就先離去。沒想到另一方綽號小胖的男子帶了3名友人到場後，發現對方還有2人滯留在公園路口，立即與友人持刀槍及信號彈上前追打。

追逐中，陳姓男子遭小胖及友人持刀砍傷左手臂，傷口深可見骨，而陳男的同伴21歲的唐姓男子，則遭到小胖持槍射傷，子彈貫穿唐男的右臀，唐男負傷逃離現場。小胖一夥人事後更持信號彈，將2人停放路邊的的白色轎車燒毀，民眾聽聞槍聲後隨即報警，警消迅速趕抵現場，發現起火的轎車已被民眾持滅火器撲滅。

警方見到受傷的陳男則在一旁倒地哀嚎，立即將陳男以警車送往新光醫院救治，而另一名中槍的唐男，則是事後自行前往三重醫院就醫。開槍的小胖一夥人則在犯案後，分乘2部轎車逃離現場。

4名先行離去的陳男友人聽聞朋友遭砍後，駕駛一部黑色轎車趕回現場，剛好被在場的支援警力攔查壓制，警方在車上查獲3把開山刀及3隻球棒。警方隨後也將現場拉起封鎖線，派請鑑識人員到場採證，三重分局分局長李安淳及偵查隊長鄭偉豪皆到場指揮調度，在現場查獲3個信號彈，4枚已擊發的彈殼。

警方深入調查後，發現涉案的小胖一夥人，疑似就聚集在一旁公寓大樓的4樓，便派請便衣員警荷槍實彈持盾牌上樓查看，並在屋內帶回疑似涉案的3人至派出所釐清案情。另外，上週二在同一處，才發生屋主因試改造手槍，打穿對面住家玻璃，遭警方爬牆進入屋內搜出槍枝及子彈，沒想到不到一週又發生這種事，讓轄區警方十分頭痛。

警方截至目前已經逮獲9名案件關係人，剩開槍綽號小胖的男子在逃，警方已鎖定逃亡路線追緝中，訊後也將依殺人未遂、毀損、聚眾鬥毆、違反槍砲彈藥管制條例等罪名，將全部涉案人一併移送法辦。

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼子彈波及路邊貨車，貫穿玻璃後子彈卡在另一台貨車的車門門柱。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方在現場找到4枚彈殼。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲鑑識人員到場拍照採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲三重分局長及偵查隊長都到現場坐鎮指揮。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在一旁公寓4樓帶回3名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重街頭傳出槍響，警方封鎖現場迅速逮捕9名涉案關係人。（圖／記者趙永博攝）

▲派出所員警深夜忙進忙出，只為了快速逮捕逃逸的犯嫌。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
三重深夜傳槍響！2惡煞談判「開槍燒車」1男遭砍傷…警急封街

關鍵字：開槍,街頭,三重,談判,刀傷,分局長,偵查隊長

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