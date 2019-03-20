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獨／正妹記者控被硬上！張書維反擊「1550字聲明稿」　還原抓乳事件始末

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記者鄒鎮宇／台北報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維，涉嫌分別對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，2名女記者事後提告性騷擾及妨害性自主等罪。對此，張書維也獨家對《ETtoday新聞雲》公布1550字的聲明稿自清，並還原整起事件的始末。

聲明稿如下：

今天發生了很多事情，
應該是一輩子都不一定會遇到的事。

是的，我因為負面新聞上媒體了！

在這週一（3／18）晚上約莫20:20左右，我接到鏡週刊記者（的）電話，表示有一個性侵案件希望採訪我，雖然我表示該案件雙方已經進入了司法程序，但對方仍是要求電話採訪，縱使我一再表示如果真的要報導，訪問是不是應該面對面的，希望能夠提供我手上的「與對方通話的錄音」證明對方說詞反覆，甚至是當天的監視器錄影畫面來還原事實，無奈對方僅表示「他很忙，沒有時間看。」

而就在今日（3／20）鏡週刊將事件爆料出來，當我看到那個畫面，無端的將我家人也扯入，甚至是到我臉書擷取我家人相片後報導，說實在的，心真的很痛，在事實真相都尚未釐清之前，真的有必要這樣「未審先判」「媒體殺人」嗎？尤其還是非本案當事人雙方以外的其他無辜的人！！！

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

而其實在更早之前，對方的H姓女主管致電給我時，無論我說什麼對方都不採信，甚至以「如果我不出來解決，就要讓我上媒體、要讓我老闆知道丟工作、要提告」，我才警覺事情的不單純，甚至隔日對方還一直打電話給彼此共同認識L姓男友人，要他打電話給我（從早上10點多打到晚上17點多），說「時間、地點、人選都我挑」，要我出來談和解，但都遭到我的拒絕，我更覺得怪異，才上網搜尋對方，才讓我發現H姓女主管之前有造假新聞的紀錄。

我心裡大概就有個底了！

緊接著先是透過其高層主管致電給我老闆，讓我先沒了工作，接著對我提告刑事，最後就是今天的「口誅殺人」。

與對方H姓女主管的通話總共有三通，分別是2/23（六）上午10點多、11點多，以及下午的17點多，對方H姓女主管從第一通電話的：「我從計程車強拉她的W姓女記者上房間，到房中掙扎推擠哭泣，最後掩面飛奔離開。」到第三通電話的：「是我哄騙W姓女記者，只要她陪我去房間，我就會讓她安全離開。」到最後鏡週刊寫的：「W姓女記者是因為尿急所以才跟我去汽車旅館」。

如同我向鏡週刊的記者表示的：「媒體第四權應該是在於發現真相、釐清事實。」為什麼他都拒絕跟我面對面聽聽我的講法、看看我的資料呢？今日這樣的方式，難道真的在司法未釐清真相前爆料，對我及對方當事人而言，公平嗎？

▲張書維涉嫌性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張書維遭正妹記者控性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張書維涉嫌性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

為了自保，我不得已拿出了「當天事發的現場錄影帶」來證明對方所謂的強拉上房間、掩面哭泣飛奔離開都不是事實。也有媒體記者之後致電給我希望我再拿出包括對方私人line給我的訊息，以及我與對方H姓主管的對話錄音，但我拒絕了。因為內容還有涉及到對方當事人的隱私，而且雙方案件都已經進入了司法，我覺得不該再如此口誅殺人，只是對彼此更加傷害而已。今天提供錄影畫面只是為了證明對方以及鏡週刊的報導不實，不想被抹黑，其他的，我相信司法最終會有一個決定。

謝謝很多關心我的朋友，我也不一一回覆解釋，謹以此篇文章大致敘述。而我也看了很多媒體報導後的留言，諸多的批評、謾罵，我都承受，我是個有家庭的人，如此貪杯誤事，造成家庭無法彌補的傷痕，以及愧對老闆的信任，我再次道歉。所有的問題跟過錯，都是我個人行為，我只卑微請求，在司法未釐清真相前，能否不要傷害我的家人，他們並沒有錯也無義務要去替我承擔這麼沈重的壓力。

最後，事件是發生在今年的2月22日的下午跟傍晚，我因為跟某電視台的記者（L姓跟W姓），去KTV唱歌（還有一名C姓男友人）以及去汽車旅館，事後遭指控性騷擾以及性侵害。

我是一個有家庭的人，對此貪杯的錯誤行為，我感到羞愧與錯誤，對於家庭所造成無法彌補的傷害，我更無地自容。
尤其，也辜負了老闆對我的信任，對此可能讓許多人對老闆產生負面觀感，我更是愧對。

我真的很抱歉，真的很對不起對我疼愛、信任的人，真的對不起，因為我的不潔身自愛，罔顧自己是有家庭的人，更未拿捏分寸，以至於今日的醜聞，讓家人及老闆蒙羞，真心向這些人道歉：「對不起，我真的錯了」。

ET快訊
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關鍵字：性侵,張書維,親民黨

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