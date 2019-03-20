沒聽到女警攔停哨音竟吃1萬元逃逸罰單　騎士PO網取暖反遭酸

▲騎士沒聽到哨音被女警攔下，質問他「沒看到我喔？」。（圖／翻攝自爆料公社）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重一名張姓騎士18日晚間9時許因未依兩段式左轉，被員警發現後示意要他停車，但張姓騎士以為員警在處理車禍，遂直接騎車離去，員警追上後不僅開了原本600元的罰鍰，還因拒檢逃逸加開張男1萬元、吊扣6個月的駕照的罰單，讓他氣憤PO網指控「前方就是紅燈，真要逃逸我會停嗎？」並向監理單位申訴，對此三重警方強調員警當時有以明確哨音及手勢示意張男停車。

這名40歲的張姓騎士在臉書社團《爆料公社》PO文指控，18日他經過三重重陽、自強路路口時未依兩段式逕行左轉，突然被警察在後方按鳴喇叭示意攔檢，他也配合在路邊停車，員警下車就質問「沒看到我是不是？」並加開他拒檢逃逸的罰單，讓張男覺得莫名其妙，不料員警還說「覺得不滿就去申訴啊」並強調是張男在前一個路口攔檢時就不停，自己的密錄器到時都可以佐證。

張男對此大為火光，氣憤的說「我有看到人，所以我明顯減速了，但我不知道他（警察）攔我，我回頭確認他前方有一台機車2人站著，我當下判斷他在處理車禍就離開了，正常攔檢會有明顯表示。」且張男覺得自己根本無心要逃逸，「前方就是紅燈真要逃逸會停嗎？」員警按一聲喇叭、一句話他就乖乖配合臨檢，這竟然叫逃逸？並強調自己沒有聽到員警的哨音，目前只能等監理站判定是否有構成「逃逸」。

對此有網友打臉張男，並提出要賭100份的雞排，嗆聲「為什麼不從重陽路三段未依規定兩段式左轉自強路二段的那個路口開始po上來？你卻只從進入自強路以後的中段開始po？難道是刻意避開員警出沒在車道攔你的那個畫面嗎？」「有膽識的話po阿！看看員警有沒有站出車道吹哨並以手勢再出言要你靠邊！」張男也不甘示弱回擊「我們就看罰單會不會撤銷，沒撤銷我請，撤銷請你道歉就好。」

對此三重警方表示，警員莊雅芳於18日晚上9點許在重陽、自強路口見張姓騎士所騎乘的重機車未依兩段式左轉，莊員以明確哨音及手勢示意張男停車，此外還有喊「停車」，但張姓男子未接受莊員的指示逕自騎車離去，莊員尾隨於後，於自強路、三張街口示意張姓男子接受盤查，並道路交通管理處罰條例48條及第60條舉發。

▼三重警方出示密錄器，裡面明確錄到女警手勢及哨音音示意攔檢。（圖／記者陳豐德翻攝）



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