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中華放大絕！超限量吃到飽「400元有找」　可搭iPhone...網求低調：會秒殺

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中華電跟推《Pokemon GO》資費、抓2隻行動電源6折(圖／業者提供)

▲中華電信推出限時、限量的超低價吃到飽。（圖／業者提供）

記者黃君瀚／綜合報導

「中華出手了，吃到飽400有找，限量！」今（16）日網上流傳著一則消息，似乎揭示著電信老大哥重啟低價大戰。最新攜碼方案中，4G上網吃到飽「400元有找」，另贈充足的網內、網外和市話分鐘數，超殺優惠在市場投下震撼彈，不過目前限時又限量，不少網友擔心「大地遊戲」門檻過高。

請繼續往下閱讀...

網友16日上午在PTT爆料，表示剛收到中華電信傳來的促銷簡訊，價格相當殺，重點就是4G上網吃到飽，月租費低到400元以內。簡訊寫道，「非中華門號客戶請注意！3月底前至中華指定門市，上網吃到飽400有找，快閃折扣限量500名！」

中華放大絕！超限量吃到飽「400元有找」（圖／翻攝PTT）

▲網友在PTT爆料，收到中華電信促銷簡訊。（圖／翻攝PTT）

記者實際瀏覽簡訊內的資訊，縮網址連至雲端硬碟內的一篇文宣，是今（16）日開跑的攜碼限量優惠，「94任性要吃到撐」、「限時方案任您選」。中華方案分2種，400元有找是單門號，500有找則是購機約，旁邊加註是「首年有找」，同享合約內不限速4G上網吃到飽，另有網內每通前10分鐘免費，網內送40分鐘、網外送40分鐘和市話送60分鐘。

值得注意的是，活動限時又限量，文宣上稱僅限500個名額，時間至3月31日，活動門市為新北市中華電信直營門市，包含板橋、土城、中和、樹林、鶯歌、三峽、三重、蘆洲、新莊、五股、林口和泰山。

中華放大絕！超限量吃到飽「400元有找」（圖／翻攝PTT）

▲中華電信活動DM，不過詳細的資費價格、合約長度均未揭露。（圖／翻攝PTT）

若申辦的是購機約，DM上顯示可搭配手機或家電，相當夯的iPhone XR 128G版本可折5000元，微波爐、吸塵器、膠原蛋白吹風機則可免費帶回家。

超殺折扣消息一出，馬上在網上掀起極大的討論，「我想解約去換」、「這通話送好猛」、「老大的大地遊戲又開始啦」、「大guy4先放個小絕，母親節準備開大惹」、「老客戶怎麼辦」、「為什麼只有新北，其他地方都不是人嗎」、「現在人在鶯歌辦，用板上大大的圖片給她看。」

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關鍵字：中華電信,吃到飽

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