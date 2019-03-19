搶灘春假旅遊檔期　中華電日、韓、港澳漫遊上網吃到飽、1天只要98元

▲看好清明連假出國旅遊熱潮，中華電信推出漫遊上網吃到飽限時快閃優惠方案。（圖／取自Pixabay）



記者邱倢芯／綜合報導

為回饋廣大客戶並看好清明連假出國旅遊熱潮，中華電信推出「春假搶先GO」漫遊上網吃到飽限時快閃優惠方案，自即日起至108年3月28日上午11時59分止，至中華電信官網或APP預約完成申辦「春假搶先GO」漫遊快閃方案，且在108年4月30日前啟用，即可享日本、韓國、香港、澳門原機、原號、免換卡、免租借分享器上網吃到飽，6天588元，平均每天只要98元；中國上網吃到飽享6天688元。

根據中華電信客戶使用漫遊服務統計，107年至中國、日本、韓國、港澳的數據使用量即佔中華電信整體漫遊數據使用量前4名。為感謝客戶的支持，中華電信推出亞洲熱門5國「春假搶先GO」漫遊快閃方案，日、韓、港澳6天上網吃到飽588元(中國為688元)。

中華電信「春假搶先GO」漫遊快閃方案，限時10天，可搶先預約申辦再輕鬆規劃旅遊行程，有出國使用到才需要付費。此外，並貼心提供完整的連續24小時計費，讓客戶不用煩惱時差問題。

另外，針對出國上網用量較少的客戶，即日起至108年6月30日止，於中華電信官網或APP申辦「輕量型」漫遊上網方案，享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元；中國1GB 268元，一次滿足消費者的不同需求。