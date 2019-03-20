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去年黑鷹後送病患空難釀6死　飛安會最終調查報告6月出爐

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▲▼空勤總隊黑鷹直升機執行任務時失蹤，12日14點打撈出機身中段。（圖／飛安會提供）

▲空勤總隊黑鷹直升機執行任務發生意外，事後打撈出機身中段。（圖／飛安會提供）

記者賴文萱／台北報導

去年2月5日，空勤總隊一架編號NA-706的UH-60M黑鷹直升機，執行由蘭嶼機場至台東機場的病患後送任務，但起飛後不幸墜海，釀6人罹難。對此，飛安會表示，針對該起事故仍在分析作業中，預計今年6月就能完成最終調查報告。

飛安會主委楊宏智20日赴立法院交通委員會進行業務報告，從今年1月1日起至3月15日止，飛安會有新增調查2件飛航事故，結案3件，並有14件還在調查中。其中，去年發生空勤總隊NA-706黑鷹直升機執行病患後送任務時，不幸墜海釀6人罹難。他表示，該事件在去年10月發布事實資料報告，還在進行分析作業中，預計今年6月就能完成最終調查報告。

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▲▼飛安會主委楊宏智。（圖／記者賴文萱攝）

▲飛安會主委楊宏智（左）說明近期國內重大飛航事故調查進度。（圖／記者賴文萱攝）

楊宏智說，空勤總隊隸屬內政部，是公務航空器，目前不受民航法規範，但內政部也無相關公務航空器監理法規。他指出，該總隊已於年初修訂相關編制，預計成立飛安組，專職飛安工作的推動及執行。

日前華航一架B747-400型客機在執行桃園機場起飛至日本那霸國際機場任務時，因那霸機場天候不佳回航，因低油量問題宣告緊急狀況。對此，楊宏智說，飛安會針對該事故正在蒐集事實資料調查中，並已完成人員訪談及飛航記錄器解讀工作。

▲▼松山機場,遠東航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠東航空日前發生落地期間偏出跑道事故，菲方已認定該案是重大意外事件。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

另外，遠東航空3月13日也發生一架飛長灘島航班，在菲律賓卡利博機場落地期間偏出跑道，並停於05跑道左側草地。菲律賓民航局（CAAP）依國際民航組織第13號附約，已認定該案為重大意外事件，並成立專案小組進行事故調查。飛安會也依法指定授權代表，協助菲方對該案的調查，並協助後續的飛航記錄器解讀及分析工作。

楊宏智表示，近10年（2009-2018）我國民航的渦輪噴射定翼機10年平均的全毀事故率，已由10年前的1.71次／百萬離場降至0次／百萬離場。至於我國渦輪螺旋槳飛機事故率，由於復興航空在2014、2015年不幸發生2起重大事故，導致近10年來平均的全毀事故率增為3.21次／百萬離場，高於全球平均值1.17次／百萬離場。

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關鍵字：黑鷹直升機,飛安會,飛航事故,楊宏智

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