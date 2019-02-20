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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／蘭嶼護理師撫卹爭議　僵化公務體系讓人拳頭硬了

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蘭嶼護理師蔡邑敏2018年2月5日參與病患後送，搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，台東縣衛生局該年7月3日以冒險犯難報送銓敘部申請因公殉職撫卹金。銓敘部回文，空難事故原因未明之前，不宜以「冒險犯難」核發撫卹金，必須等飛安會的事故調查報告出爐再做決定。

醫勞聯盟在臉書貼出銓敘部公文，指稱「本案尚缺因公撫卹之完整事證」，拒發撫卹金，外界一片譁然。民進黨主席卓榮泰更在臉書表示，看到這則消息「我的拳頭都硬了」；行政院發言人Kolas Yotaka也在臉書上發文，指責銓敘部簡直「沒有人味」；行政院長蘇貞昌也表態直批「非常不合理」。眼看眾怒難平，銓敘部立即召開審議委員會，作出「因公殉職」的決議。

銓敘部的回文真的很可笑，飛安報告書是要以科學事證釐清黑鷹直升機失事的原因，判斷責任歸屬在於天候？機械？或是人為因素造成？這與護理師是否符合因公殉職，有什麼關係？是不是「冒險犯難」本來就是銓敘部的職權認定事項，把它推給飛安報告，只是卸責之詞。真正的原因，是銓敘部不想把責任攬在自己身上！

根據《公務人員撫卹法》，「因公殉職」須是「冒險犯難或戰地殉職」，撫恤金加給50％。檢視一下過往發生過的案例，就知道銓敘部多麼不願意將公務員因執行職務而死亡，作出「因公殉職」的認定。

公務員執行職務最常發生死亡的就屬警察及消防員。每當有警消人員因執行職務死亡，高層前往慰問總會說出「從優撫卹」，但國道警察執行取締違規或車禍排除事件而遭車輛追撞死亡，以及消防人員為摘除虎頭蜂窩遭螫傷不治身亡，或為救傷患而跌落7公尺深箱涵死亡等事件，銓敘部都認為不符合「冒險犯難」的標準。怎麼高層講的話，到了銓敘部都成了屁話。

至於救災深陷火場無法撤離而被燒死的案件，以消防員林永軒的案件而言，消防署原先也是認定「因公死亡」，爆發輿論爭議後，才緊急出面滅火，表示林永軒屬「因公殉職」，將報請銓敘部從優撫卹。

「冒險犯難」的判斷有那麼難嗎？依實務見解，要符合執勤職務時已有危難事故發生、執勤職務現場是可能讓救災人員死亡的環境、明知有生命危險仍奮不顧身等三大要件。就前述蘭嶼護理師案來觀察，當晚天氣惡劣、半夜飛行能見度差，護理師還在LINE上跟家人說，雨很大、她覺得害怕等等，在此情況之下仍然出勤，怎麼會說沒有「冒險犯難」的精神呢？再就林永軒案來論，深入火場救災，在熊熊大火中搶救生命、財物，隨時都有可能被大火吞噬，還說不是「冒險犯難」？這大概只有待在冷氣房裡的人才會這麼認定。

「因公殉職」的撫恤金只是多了50％，每年不幸發生的件數也只有幾件，能夠多花多少錢？比起公務機關預算浮編，歲末為消耗經費胡亂花錢的數目，不過是九牛一毛，得這麼苛扣嗎？銓敘部對該類事件從嚴認定，所造成的負面效應，恐怕不是節省幾塊錢就可以買回的，而且公務員這樣推諉、保守的心態，直教人心寒！

然而，這卻是現今公務體系普遍存在的現象：有前例依前例辦理，沒前例就保守認定，反正多做多錯，積極任事還可能被扣上圖利罪嫌，尤其利益龐大的工程案件，廠商間爭奪利益，黑函滿天飛，一有檢舉，行政機關立即有調職、停職等處分，檢調馬上著手偵辦，最後就算沒事，也要歷經數年的煎熬及異樣的眼光。執行公務有無限大的風險，誰敢勇於創新，願意敞開心胸去做。

台灣的公務體系太重視防弊，以至於無法興利，在審計與檢調系統動輒雙刀出鞘的威嚇下，公務人員的心態是少做少錯，不做不錯，有法律爭議的就推給法院讓法官背書，不然就設置委員會讓委員會來做決定，多年來喊的行政革新都是假的，如果沒了長官的指示，沒有輿論的怒吼，好官我自為之！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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