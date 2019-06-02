金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

國人愛用儲蓄險做理財，金管會推出政策整頓高儲蓄型保單，希望導正保險回歸「保障」的本質。但其實不只是一般民眾，許多政府官員也愛買儲蓄險，包括金管會主委顧立雄夫妻就有9張儲蓄險，內政部長徐國勇跟家人則有高達40張儲蓄保單。

保險局正研議訂定傳統型人壽保險門檻，主要是希望導正觀念，將保險回歸到「保障」的本質，而不是以理財為主要目的，門檻訂出來後，未來民眾買到的保單中壽險保障較高、儲蓄比重將下降，換言之，未來恐買不到高儲蓄型的壽險。

金管會主委顧立雄日前受訪也強調：「買保單是買保障價值，保單一定要有保障價值，保單不可以純粹作為儲蓄理財之用，不能除掉儲蓄之後，沒有任何保障價值，這樣何必買保單呢？現在要求保單要有一定的保障價值，且要反應在商品結構設計上。」

但其實不只是一般民眾愛買儲蓄險，根據今年初到5月31日監察院公布的《廉政專刊》，發現許多政府官員也都喜愛用儲蓄險理財，盤點四大財金部會的首長，更發現財金首長人人手上都至少有一張儲蓄險。

金管會主委顧立雄跟經濟部次長王美花，夫妻倆共買了9張儲蓄險、1張投資型保單。其中4張儲蓄險是跟南山人壽購買，另4張是跟新光人壽購買，還有1張是富邦人壽。

財政部長蘇建榮跟老婆也擁有10張儲蓄險，主要是跟台灣人壽、新光人壽、郵局購買。經濟部長沈榮津和家人則買了6張儲蓄壽險，全部集中在新光人壽。

央行總裁楊金龍跟家人也有3張儲蓄險跟1張投資型保單，3張儲蓄險中1張是跟中國人壽購買，另2張是跟富邦人壽購買；央行副總裁嚴宗大也有1張中國人壽的儲蓄險。

其他政府機關首長也愛買儲蓄險。像內政部長徐國勇，夫妻倆共擁有40張的儲蓄壽險，分散在南山人壽、全球人壽、郵局、台灣人壽、中國人壽、富邦人壽等6家壽險公司，是政府官員中最愛買儲蓄險的。

台北市長柯文哲與老婆陳佩琪也擁有11張儲蓄險，多集中在南山人壽跟富邦人壽。立法院院長蘇嘉全跟家人買了9張儲蓄險，分散在富邦人壽、元大人壽、全球人壽、南山人壽、國泰人壽等5家壽險公司。

此外，也有直接不買保險的類型，包括總統蔡英文、行政院副院長陳其邁，保險申報欄位都是空白。

▼內政部長徐國勇跟家人擁有高達40張儲蓄險。（圖／記者季相儒攝）