　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

國人愛用儲蓄險做理財，金管會推出政策整頓高儲蓄型保單，希望導正保險回歸「保障」的本質。但其實不只是一般民眾，許多政府官員也愛買儲蓄險，包括金管會主委顧立雄夫妻就有9張儲蓄險，內政部長徐國勇跟家人則有高達40張儲蓄保單。

保險局正研議訂定傳統型人壽保險門檻，主要是希望導正觀念，將保險回歸到「保障」的本質，而不是以理財為主要目的，門檻訂出來後，未來民眾買到的保單中壽險保障較高、儲蓄比重將下降，換言之，未來恐買不到高儲蓄型的壽險。

金管會主委顧立雄日前受訪也強調：「買保單是買保障價值，保單一定要有保障價值，保單不可以純粹作為儲蓄理財之用，不能除掉儲蓄之後，沒有任何保障價值，這樣何必買保單呢？現在要求保單要有一定的保障價值，且要反應在商品結構設計上。」

但其實不只是一般民眾愛買儲蓄險，根據今年初到5月31日監察院公布的《廉政專刊》，發現許多政府官員也都喜愛用儲蓄險理財，盤點四大財金部會的首長，更發現財金首長人人手上都至少有一張儲蓄險。

金管會主委顧立雄跟經濟部次長王美花，夫妻倆共買了9張儲蓄險、1張投資型保單。其中4張儲蓄險是跟南山人壽購買，另4張是跟新光人壽購買，還有1張是富邦人壽。

財政部長蘇建榮跟老婆也擁有10張儲蓄險，主要是跟台灣人壽、新光人壽、郵局購買。經濟部長沈榮津和家人則買了6張儲蓄壽險，全部集中在新光人壽。

央行總裁楊金龍跟家人也有3張儲蓄險跟1張投資型保單，3張儲蓄險中1張是跟中國人壽購買，另2張是跟富邦人壽購買；央行副總裁嚴宗大也有1張中國人壽的儲蓄險。

其他政府機關首長也愛買儲蓄險。像內政部長徐國勇，夫妻倆共擁有40張的儲蓄壽險，分散在南山人壽、全球人壽、郵局、台灣人壽、中國人壽、富邦人壽等6家壽險公司，是政府官員中最愛買儲蓄險的。

台北市長柯文哲與老婆陳佩琪也擁有11張儲蓄險，多集中在南山人壽跟富邦人壽。立法院院長蘇嘉全跟家人買了9張儲蓄險，分散在富邦人壽、元大人壽、全球人壽、南山人壽、國泰人壽等5家壽險公司。

此外，也有直接不買保險的類型，包括總統蔡英文、行政院副院長陳其邁，保險申報欄位都是空白。

▼內政部長徐國勇跟家人擁有高達40張儲蓄險。（圖／記者季相儒攝）

▲▼內政委員會,內政部長徐國勇。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
「快回來餵飽我」男見妻外出就狂傳訊逼回家啪啪　她受不了跪求離
台北情侶雙載長髮妹亮點！他驚見「江湖傳說」萬人笑：無違和

關鍵字：儲蓄險,保單,壽險,保險局,儲蓄,理財,金管會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

《炮仔聲》王宇婕 吳懷中靈魂互換！ 網友笑翻「妍熙好會學蔡主任！」

金管會整頓儲蓄險...結果顧立雄夫妻就有9張儲蓄型保單

ARMANI CASA居家首度特賣55折起　Georg Jensen不到千元帶回家

鄭明典示警：今天強風軸對著北台灣　午後對流若發展「強度很可觀」

華聞快遞／北京設立超4.3萬家外企　利用外資超1550億美元

下大雨好潮濕！4項「天然除濕機」　放著就能吸濕氣

背詩詞就可笑拿2萬獎金　中保總裁林孝信親自驗收

不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

夏天蟲蟲大軍壓境　7大妙招剋居家蚊蟲

騎車爆衝突！綠島男被摺疊刀「刺破肚子」臟器外露　直升機出動急送醫

法網／怒了！小威要開記者會　蒂姆受訪中斷還被趕

台灣舞蹈節大滿貫積分賽　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

保險熱門新聞

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

金管會整頓儲蓄險...結果顧立..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　..

整頓儲蓄險3／銀行通路賣得比較..

南山人壽主推長照險　占市場9成

Ubike族必備！　免費登記公..

新光人壽2017年股東權益提升..

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣..

整頓儲蓄險2／彭金隆憂民間游資..

新光人壽Q1總保費收入718億..

遠雄人壽傳6月底停售失能險保證..

失能險熱賣　台灣人壽成長20%..

80年來最大變動！　一張表看懂..

更多熱門

相關新聞

保守投資人　不買儲蓄險也能穩穩賺

金管會盯上儲蓄險，希望可以提高保險可以回歸保障功能，保險業必須降低儲蓄險利率或停售等因應，但是對於原本以「儲蓄險」當作理財工具的保守型投資人恐怕「傷很大」。銀行業者、專家提供3招因應，讓保守型的投資人可以穩穩賺取利息，還可以保住自己的本金。

壽險圈邀范瑋琪當愛心大使推公益　總經理穿輕衫節能省空調

台指期小跌開出力守10300點關卡

家族金控董事會成員都是自家人　顧立雄盯上

南山人壽：已向用LINE涉炒股經理人求償商譽損失

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

世界最危險職業！每7天有1人身亡

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

韓粉造勢擠爆台大醫院！病患家屬：全都出去啦

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面