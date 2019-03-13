網路投保單月吸金3.1億元　國壽反超富邦壽搶下冠軍

▲今年1月份網路投保統計。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局公布今年1月份網路投保情況，1月份保費收入達3.1億元，比起去年同期年成長1.21倍。而在去年一向在網路投保奪冠的富邦人壽，今年1月竟被國泰人壽「超車」，兩家壽險龍頭以保費279萬元些微之差，由國壽奪下單月網路投保冠軍。

根據保險局統計，截至今年1月底，共有32家保險公司開辦網路投保，其中壽險17家、產險15家。今年1月保費收入達3.1億元，比起去年1月份的1.4億元增長1.21倍。

而壽險業最受歡迎的就屬利變年金險，2016年底保險局開放網路投保利變年金險後，就呈現爆發成長，2018年保費收入成長高達2.5倍，今年1月保費收入為1.91億元。壽險業網路投保銷售第二是旅平險，第三則是生死合險；產險業最受歡迎是汽車險，其次是機車險跟旅平險。

以保費收入來看各家保險公司排名，今年1月網路投保壽險公司前3名分別是：國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽；產險公司前3名各別是富邦產險、新安東京海上產險、明台產險。

值得留意的是，一直到去年底，網路投保都是由富邦人壽奪下冠軍，國泰人壽僅排名第三，但今年1月國泰人壽一舉超前，擠下富邦人壽奪下冠軍寶座。

▼今年1月網路投保銷售，利變年金險仍然是最受歡迎的險種。（圖／記者戴瑞瑤製表）