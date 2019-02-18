前四海幫堂主陳興餘：愧疚家人沒有失敗條件　生前代言片曝光

▲ETtoday即新聞拍攝前四海幫堂主陳興餘。（圖／記者李冠廷攝）

記者李蕙璇／台北報導

前四海幫堂主陳興餘於今年1月因器官衰竭離開人世，享壽60歲，而他生前將自己身為更生人與7成更生人員工經營清潔環保公司的故事，代言壽險公司社群影片《加減乘除的人生算式》於今天曝光。

他說，「過去自己最熟悉犯罪武器，如今最熟悉垃圾」，看他翻動分類垃圾動作靈活熟練，一肩扛起全部的除法人生，是如此真實激勵你我。

據悉，全球人壽的品牌形象影片係透過廣告公司提案及邀請陳興餘等4位主角後開始拍攝，陳相當樂意於影片中分享自己過往人生故事，也希望傳遞他對於家庭、同事的愛與責任，而影片完拍、後製時拍攝團隊聞訊其病逝，令人不勝唏噓，也於影片緬懷陳的勵志情懷。

▼陳興餘。（圖／記者李冠廷攝）

陳興餘在影片中表示，他自己出身幫派分子，進出監獄比在社會時間還長，現在則是一刻都不能放鬆，沒有條件失敗，對於太太孩子的愧疚，要證明她們的等待是正確的。

他憶起女兒在100年出席監獄懇親會時，隨口說出的「老爸，我認識你30年來，最常見到你的地方是監獄與看守所」，讓陳決定出獄後金盆洗手。

而他因為找不到工作，乾脆在基隆大武崙創辦清潔環保公司，並且雇用的員工也有7成和他一樣都是更生人。陳說自己和員工都是更生人中找不到工作的弱勢，從事垃圾清潔環保工作，自立謀生不靠他人，而這些都是一種為自己、為家人負責任。

▼陳興餘接受全球人壽廣告製作單位邀請拍攝《加減乘除的人生算式》，於影片的00：29~35秒、07：16~09：25。

陳興餘生前除了應邀參與社群影片《加減乘除的人生算式》拍攝之外，也於去年7月接受過ETtoday即新聞的採訪拍攝。出獄後，在基隆創立清潔環保公司重生，於去年12月初突然急性心肌梗塞手術後昏迷指數3，2019年1月4日傍晚陳興餘太太在臉書上發文，證實陳下午2點49分因器官衰竭離開人世，享壽60歲。

延伸閱讀

►快樂嬤+孫女拍影停止凋零 4位主角真實上演加減乘除人生方程式

►失能險今年起從嚴核保 民眾投保意願意外大幅提高