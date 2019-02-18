　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

前四海幫堂主陳興餘：愧疚家人沒有失敗條件　生前代言片曝光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ETtoday即新聞拍攝前四海幫堂主陳興餘。（圖／記者李冠廷攝）

記者李蕙璇／台北報導

前四海幫堂主陳興餘於今年1月因器官衰竭離開人世，享壽60歲，而他生前將自己身為更生人與7成更生人員工經營清潔環保公司的故事，代言壽險公司社群影片《加減乘除的人生算式》於今天曝光。

他說，「過去自己最熟悉犯罪武器，如今最熟悉垃圾」，看他翻動分類垃圾動作靈活熟練，一肩扛起全部的除法人生，是如此真實激勵你我。

據悉，全球人壽的品牌形象影片係透過廣告公司提案及邀請陳興餘等4位主角後開始拍攝，陳相當樂意於影片中分享自己過往人生故事，也希望傳遞他對於家庭、同事的愛與責任，而影片完拍、後製時拍攝團隊聞訊其病逝，令人不勝唏噓，也於影片緬懷陳的勵志情懷。

▼陳興餘。（圖／記者李冠廷攝）▲前四海幫堂主陳興餘過世。（圖／記者李冠廷攝）

陳興餘在影片中表示，他自己出身幫派分子，進出監獄比在社會時間還長，現在則是一刻都不能放鬆，沒有條件失敗，對於太太孩子的愧疚，要證明她們的等待是正確的。

他憶起女兒在100年出席監獄懇親會時，隨口說出的「老爸，我認識你30年來，最常見到你的地方是監獄與看守所」，讓陳決定出獄後金盆洗手。

而他因為找不到工作，乾脆在基隆大武崙創辦清潔環保公司，並且雇用的員工也有7成和他一樣都是更生人。陳說自己和員工都是更生人中找不到工作的弱勢，從事垃圾清潔環保工作，自立謀生不靠他人，而這些都是一種為自己、為家人負責任。

▼陳興餘接受全球人壽廣告製作單位邀請拍攝《加減乘除的人生算式》，於影片的00：29~35秒、07：16~09：25。

陳興餘生前除了應邀參與社群影片《加減乘除的人生算式》拍攝之外，也於去年7月接受過ETtoday即新聞的採訪拍攝。出獄後，在基隆創立清潔環保公司重生，於去年12月初突然急性心肌梗塞手術後昏迷指數3，2019年1月4日傍晚陳興餘太太在臉書上發文，證實陳下午2點49分因器官衰竭離開人世，享壽60歲。

延伸閱讀

►快樂嬤+孫女拍影停止凋零　4位主角真實上演加減乘除人生方程式

►失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

ET快訊
逛南投燈會驚見「18禁交疊畫面」！童傻問：在幹嘛？
夫妻談離婚燒炭4死！大姊崩潰爆「房事不合」：他要我妹去隆乳
超暖影帝！梁家輝「幫外籍幫傭抗癌」　每天開車接送醫院

關鍵字：四海幫,堂主,陳興餘,愧疚,失敗,代言,,責任,負責,垃圾,犯罪,武器,監獄,看守所,清潔環保,更生人,全球人壽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

快樂嬤+孫女拍影停止凋零　4位主角真實上演加減乘除人生方程式

壽險業搶才大作戰PK財補　台灣中國遠雄9~24個月皆推

激起569萬屋主買住宅地震險　保費抵稅草案研議中

保險局長施瓊華親託產險董座　向壽險看齊為員工加薪　　　　

搶進壽險版圖　產險圈各出奇招猛打「低保費高保障」攻占山頭

便宜竟不討喜2大原因　產險健康保單慘敗車險28倍

又一搖！新竹人買地震險第1名　桃園新北基隆緊跟在後　

犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

又一跌倒遭拒賠意外險　下背痛開刀腰椎間盤退化是疾病除外責任

前四海幫堂主陳興餘：愧疚家人沒有失敗條件　生前代言片曝光

快樂嬤+孫女拍影停止凋零　4位主角真實上演加減乘除人生方程式

電動機車也要投保強制險　肇事被抓恐吃上3萬元罰單

壽險業搶才大作戰PK財補　台灣中國遠雄9~24個月皆推

狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

中職／2019安排9場地比賽　Lamigo桃猿睽違3年再赴花蓮

車停路邊！她見「2白雞站引擎蓋」傻了　專業網友急警告：撿了會招禍

韓美混血小仙女IG全是閃照　對方是超暖男杜賓狗

投資不如預期？郭台銘臉書澄清：從沒說要在高雄投資800億

阿柴甩頭瞬間「皮肉分離」　耳朵掉到另一邊...網嚇瘋

韓國積極備戰12強　將找B組球隊進行熱身賽

貼小廣告竹市重罰37萬　水肥公司行政訴訟打贏「判免罰」

髒臉浪浪「頭腫一包」橫倒路中間　收編後→無辜電眼萌喵

觀眾狂轟「get不到笑點」　陳漢典演喜劇被淘汰！高EQ回應

《虹彩六號》「燎原行動」改版完整情資揭露

保險熱門新聞

失能險今年從嚴核保　送件激增

狗貓8成主人願買單　一年寵物險..

一張表懂失能險保證給付15年　..

前四海幫堂主陳興餘 　生前代言..

狗狗爸媽好肯花錢　年繳5千買寵..

快樂嬤+孫女拍影　上演加法人生

電動機車也要投保強制險　肇事被..

愛貓人多上網買寵物險　增業績

台灣中國遠雄人壽　搶才PK財補

失能險一年約8.5萬　4家人壽..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

解約金是保費貴的關鍵　一張表認..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

富邦明台攻寵物險　戰況激烈

更多熱門

相關新聞

快樂嬤+孫女拍影　上演加法人生

人生酸甜苦辣各有自己獨特配方，像是快樂嬤的「停止凋零加法」，孫偉智「有捨才有得減法」，還有鄭新勇「相互豐富乘法」，與陳興餘「一肩扛起全部除法」4種人生方程式，有血有淚的真實在你我身旁上演中。

失能險今年從嚴核保　送件激增

毛孩是家人　應一輩子不離不棄！

車廠砸重金找代言的美麗與哀愁

陸客丟垃圾挨揍　網讚：護國神拳

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面