尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑的兒子尹崇堯代理南山人壽董事長案，遭金管會駁回，南山工會發聲明呼籲金管會「嚴格把關」，其中還特別提醒「勞資議題與管理團隊接手近十年之後股權的開放或可能的轉移問題」，點出尹衍樑當初購買南山人壽時，曾經承諾潤成投資至少10年不會出售南山一事，如今，這項承諾只剩1年多就要屆滿，金管會應留意屆時可能出現的問題。

回顧2011年，潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元，買下南山人壽97.57%股權，金管會當時就已宣佈五大審核標準，包括：

一、買方必須承諾保障保戶及員工權益。

二、買方資金來源必須符合我國法令規定及財務健全性。

三、買方必須有專業能力經營保險業。

四、買方必須有長期經營承諾。

五、買方必須有財務能力因應未來增資需求。

其中，長期經營承諾部分，金管會為強化潤成投資對南山人壽之長期經營承諾，針對潤成投資提出信託計畫，金管會要求潤成投資應將前述取得南山人壽時股份交付信託之比例提高至100％。尹衍樑先生等具控制力之最終受益人，應出具對潤成投資之股東有長期控股之承諾書。

尹衍樑也因此承諾，南山股權至少10年不會移轉，並提出300億元作為信託擔保，其中100億元已在2011年底完成南山人壽增資；另200億元是潤泰集團提供價值160億元的康成股票（高鑫零售的控股公司），與寶成集團提供的裕元股票價值40億元。

不過，潤泰集團為了出售高鑫股權，2017年卻拿160億元現金，向金管會申請換出康成股票。

▲南山人壽前董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

其次，這些年來，也曾經傳出尹衍樑陸續找中信金與兆豐金談合併，盼藉由找金控合併，把南山股權轉成可自由買賣的上市股票。金管會因此曾警告，潤成當時承諾至少十年不移轉經營權，在2021年8月前，潤成都不能脫手南山人壽股權，否則就違背當初五大原則之承諾，相信潤成及其他相關人員都很清楚。

去年，南山人壽又向櫃買中心提出興櫃登錄申請，但今年遭金管會退件，保險局長施瓊華表示，南山人壽有部分要件未達標，因此未通過申請案，若要再次申請IPO，必須重新送件。

根據南山人壽年報，去年底淨值比僅3.3%，今年2月底回升至4.54%，但仍未達5.5%的門檻標準，光是淨值比就不符合申請IPO要件。

事實上，保險業想申請興櫃，還必須最近3年未受主管機關重大處分，或遭罰鍰新台幣100萬元以上處分；且申請人不得有公司治理績效不佳。

但南山人壽因境界新系統連環出錯，被重罰3000萬元，董事長杜英宗被停職2年，顯而易見，都與規定不符合，南山人壽近期上興櫃根本不可能通過。

市場解讀，南山 卡住尹衍樑高達數百億元資金，且國際會計準則IFRS 17(17 號公報)預計於2025年上路，壽險業都有增資壓力，也難怪，南山想要上興櫃，進而股票上市櫃，或是找金控合併，把南山股票轉換成上市股票，因為這都有利大股東將卡在南山的資金變現，不免讓外界擔心，大股東是否會長期經營下去。

▲南山人壽總部。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

金管會也提醒南山人壽「不要一天到晚想要上市」，尤其勞資問題沒解決。根據「證券審查準則」第10條第1項各款不宜上櫃規定的具體認定標準，其中規定「發生重大勞資糾紛或重大環境汙染之情事，尚未改善者」。

這項規定包括發生重大勞資爭議者，以及未依法提撥職工福利金、組織職工福利委員會或未依《勞動基準法》提撥勞工退休準備金及勞工退休金條例提繳勞工退休金者。

南山人壽多年來沒有改善南山工會面對的問題，包括業務員、保戶權益，加上境界新系統的錯誤百出，都讓南山人壽上市之路更加困難。面對10年不變的承諾即將屆滿，也難怪南山工會不安，提前示警，呼籲各界注意南山股權開放或轉移，免得讓大股東套利變現出場，留下未解決的問題給金管會善後。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）