　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

請按讚支持ETtoday新聞雲

潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑的兒子尹崇堯代理南山人壽董事長案，遭金管會駁回，南山工會發聲明呼籲金管會「嚴格把關」，其中還特別提醒「勞資議題與管理團隊接手近十年之後股權的開放或可能的轉移問題」，點出尹衍樑當初購買南山人壽時，曾經承諾潤成投資至少10年不會出售南山一事，如今，這項承諾只剩1年多就要屆滿，金管會應留意屆時可能出現的問題。

回顧2011年，潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元，買下南山人壽97.57%股權，金管會當時就已宣佈五大審核標準，包括：

一、買方必須承諾保障保戶及員工權益。
二、買方資金來源必須符合我國法令規定及財務健全性。
三、買方必須有專業能力經營保險業。
四、買方必須有長期經營承諾。
五、買方必須有財務能力因應未來增資需求。

其中，長期經營承諾部分，金管會為強化潤成投資對南山人壽之長期經營承諾，針對潤成投資提出信託計畫，金管會要求潤成投資應將前述取得南山人壽時股份交付信託之比例提高至100％。尹衍樑先生等具控制力之最終受益人，應出具對潤成投資之股東有長期控股之承諾書。

尹衍樑也因此承諾，南山股權至少10年不會移轉，並提出300億元作為信託擔保，其中100億元已在2011年底完成南山人壽增資；另200億元是潤泰集團提供價值160億元的康成股票（高鑫零售的控股公司），與寶成集團提供的裕元股票價值40億元。

不過，潤泰集團為了出售高鑫股權，2017年卻拿160億元現金，向金管會申請換出康成股票。

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽前董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

其次，這些年來，也曾經傳出尹衍樑陸續找中信金與兆豐金談合併，盼藉由找金控合併，把南山股權轉成可自由買賣的上市股票。金管會因此曾警告，潤成當時承諾至少十年不移轉經營權，在2021年8月前，潤成都不能脫手南山人壽股權，否則就違背當初五大原則之承諾，相信潤成及其他相關人員都很清楚。

去年，南山人壽又向櫃買中心提出興櫃登錄申請，但今年遭金管會退件，保險局長施瓊華表示，南山人壽有部分要件未達標，因此未通過申請案，若要再次申請IPO，必須重新送件。

根據南山人壽年報，去年底淨值比僅3.3%，今年2月底回升至4.54%，但仍未達5.5%的門檻標準，光是淨值比就不符合申請IPO要件。

事實上，保險業想申請興櫃，還必須最近3年未受主管機關重大處分，或遭罰鍰新台幣100萬元以上處分；且申請人不得有公司治理績效不佳。

但南山人壽因境界新系統連環出錯，被重罰3000萬元，董事長杜英宗被停職2年，顯而易見，都與規定不符合，南山人壽近期上興櫃根本不可能通過。

市場解讀，南山卡住尹衍樑高達數百億元資金，且國際會計準則IFRS 17(17 號公報)預計於2025年上路，壽險業都有增資壓力，也難怪，南山想要上興櫃，進而股票上市櫃，或是找金控合併，把南山股票轉換成上市股票，因為這都有利大股東將卡在南山的資金變現，不免讓外界擔心，大股東是否會長期經營下去。

▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽總部。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

金管會也提醒南山人壽「不要一天到晚想要上市」，尤其勞資問題沒解決。根據「證券審查準則」第10條第1項各款不宜上櫃規定的具體認定標準，其中規定「發生重大勞資糾紛或重大環境汙染之情事，尚未改善者」。

這項規定包括發生重大勞資爭議者，以及未依法提撥職工福利金、組織職工福利委員會或未依《勞動基準法》提撥勞工退休準備金及勞工退休金條例提繳勞工退休金者。

南山人壽多年來沒有改善南山工會面對的問題，包括業務員、保戶權益，加上境界新系統的錯誤百出，都讓南山人壽上市之路更加困難。面對10年不變的承諾即將屆滿，也難怪南山工會不安，提前示警，呼籲各界注意南山股權開放或轉移，免得讓大股東套利變現出場，留下未解決的問題給金管會善後。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
「特勤吳彥祖」陪韓國瑜騎旋轉木馬！冷酷眼神超違和　聽到這事秒
雪乳妹手機被偷…拒付贖金「含蕉片流出」　她霸氣貼整段傳送門反
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

尹衍樑入主南山人壽10年不賣承諾將屆滿　工會提醒金管會留意股權開放或轉移問題！

蜜月旅行也要投保旅平險！產險業推出甜蜜專案　擴大優惠保額提供全面保障

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

南投「白湯圓」驗出最毒防腐劑　去水醋酸大量食用恐致腎損傷

月月緩緩靠近...博美下秒噴血主人崩潰　釀禍原因「少了牽繩」

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

BMW i3電動車只賣到2024年　新i4、iX3與iNext將接棒！

看房間改造影片…他生好奇「為和獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

女偶像成為人妻前大解放！　濕身躺床「渾圓雙峰＋美尻」一覽無遺

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

「退休後最後悔3件事」專家曝光理財5大重要指標

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

年終保單「健檢3步驟」方法曝光

癌症險理賠這3種最多！　投保掌握「二有三要」原則減輕負擔

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

更多熱門

相關新聞

民營首家雙語示範分行！玉山銀台大分行今開業

民營首家雙語示範分行！玉山銀台大分行今開業

政府宣示2030年要讓台灣成為雙語國家，金管會推動銀行建置「雙語分行」。玉山銀行台大分行今（16）日正式開業，也是全台民營銀行首家雙語示範分行；玉山銀行表示，預計今年底前將完成設置1家雙語示範分行與6家雙語示範櫃台分行，提供更多的雙語服務。

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

彰銀明年改選　顧立雄提「多1席獨董」解套

彰銀明年改選　顧立雄提「多1席獨董」解套

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

關鍵字：

南山人壽杜英宗尹衍樑尹崇堯南山人壽公版停職新系統之亂金管會老闆雲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面