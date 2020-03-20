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富士達保經董事長廖學茂「實務教學獲師生肯定」　晉升朝陽科大講座教授

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▲富士達保險經紀人董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

▲富士達保險經紀人董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

富士達保險經紀人董事長廖學茂通過朝陽科技大學校方審核，肯定其專業能力與教學品質，晉級升等管理學院「學門講座教授」。廖學茂說，將繼續傳授財務金融、人力資源管理和行銷等結合實務的學術知識，幫助莘莘學子求學期間奠定專業基礎，逐步了解產業趨勢，也期盼學生們畢業後，其所學也能與業界現況接軌。

廖學茂踏入保險業30多年，從基層業務員做起，培養保險銷售技巧，爾後一路表現優異獲得讚賞，先後於數家大型保險公司擔任過執行副總經理、總經理等高階主管職，期間也不斷精進自身企業經營管理能力。

2007年，廖學茂看見保險業產銷分離的趨勢，毅然成立富士達保險經紀人公司，在其嚴謹領導下，富士達保經目前更擠身台灣前十大保經公司，旗下多達2500多名同仁。

擁有豐富且完整的行銷經驗和企業管理實務，廖學茂也投身教育，曾擔任東南科大和崇右科大助理教授，以及政大商學院企業導師，傳授自身經驗協助產學合作培育。

2010年起，朝陽科大希望借重專業及豐富的業界人脈和社會聲望，正式邀請廖學茂於「行銷與流通管理系」任教。十多年的教學經驗，孕育不少優秀學子，廖學茂也獲得許多寶貴回饋，且應用至公司經營上，讓專案制度更加友善新鮮人並提供完善教育訓練，充分展現理論與實務的完美融合。

▲富士達保險經紀人董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

▲廖學茂認為，無論何種身分，「用心傾聽」的心態最為重要。（圖／富士達保經提供）

從「廖董事長」的身分轉換到「廖教授」，廖學茂認為，「真心傾聽」的心態都不變，領導公司需要認真傾聽同仁的需求與反應，才能真正解決問題幫助公司茁壯成長；教書更是如此，除了傳授重要知識，也必須了解同學們真實想法，適時調整教學方式與內容，不照本宣科才能讓學生吸收和成長。

廖學茂每周往返富士達總公司與朝陽科大，北中兩地上課，舟車勞頓雖然辛苦，卻樂此不疲，他相信將自己淵博的實務經驗傳承下去，為人才培育盡一份心力，也是回饋社會的一種最好方式。

為不斷提升自身專業能力，廖學茂也秉持著「活到老，學到老」精神，先後完成政治大學和北京大學碩士學位，目前也在攻讀台灣大學財務金融研究所。

於「企業領導人」、「教授」和「學生」等多重身分切換，廖學茂認為，「斜槓人生」帶來很多挑戰，但能學到不同領域的知識，最為重要。他也勉勵所有年輕人，若有能力別害怕學習和挑戰，試著成為「斜槓青年」，替自己開創無限的可能性。

 
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