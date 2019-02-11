50萬人免體檢享公教眷屬團體意外險　中壽再次獨家承保

▲中國人壽總經理黃淑芬。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

中國人壽今天宣布承保108 年至 110 年闔家安康－全國公教員工團體意外保險，對象限意外險職業分類第1至4職級人員，免健康聲明、免體檢，公教員工子女最高投保年齡可至30 歲。

讓公教員工為自己與家人努力打拼的同時，也能輕鬆享有日常生活保障，編織更完善的意外防護網。相關資訊，可上中國人壽企網行政院闔家安康專區查詢。

108 年至 110 年闔家安康－全國公教員工團體意外保險，自民國 108 年 4 月 1 日起提供中央及地方各機關、公私立學校及公營事業機構現職員工及其配偶、子女、父母（包含配偶父母）申請投保團體意外險專案，透過遍及各地的中壽業務同仁，以金融保險專業及有溫度的服務，讓全台灣約50萬名公教員工及其眷屬享受更完善的意外險保障。

中國人壽總經理黃淑芬表示，今年度再度獲選獨家承作全國公教員工團體意外保險之外，積極研發更多元的商品，推出更「有溫度」的服務，包括響應政府政策，與多個地方政府合作捐贈微型保險，照顧全台近2萬5千名符合條件的經濟弱勢民眾，並跟隨數位趨勢推出外溢保單，讓保險從事後補償加入事前預防機制，藉由保費折減誘因，鼓勵保戶養成自我健康習慣。

在服務面推出「藥師到府健康照護服務」，由藥局合格的專業藥師親自配送中壽保戶及其家屬中連續處方箋的藥品至指定地點，並提供用藥諮詢，同時因應高齡化及少子化社會，推出「關懷長者與弱勢到府服務」，提供到府收、送件服務，讓高齡及弱勢保戶免於奔波，為保戶傳遞幸福價值。