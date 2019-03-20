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終結連4紅！美股道瓊小跌26點　Fed新決策+美中談判「平盤作收」

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▲▼美股,股市,股票,紐約證卷交易所。（圖／路透社）

▲美股平盤作收。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）即將登場決策會議，市場反映Fed升息機率是零，激勵美國股市19日走高，道瓊工業指數漲破26000點大關；不過隨著漲幅逐漸收斂後，道瓊最後由紅翻黑，終盤小跌26.72點或0.10%，最後來到25887.38點，終結連4天收紅。

標準普爾500指數跌0.37點或0.013%，以2832.57點收。那斯達克綜合指數則漲9.47點或0.12%，以7723.95點收。費城半導體指數漲18.58點或1.34%，收1407.35點。

Fed為期2天的決策會議即將登場，外界預測應會調降利率，或是Fed不會進一步緊縮貨幣政策（緊縮空間不大）；另外，華爾街股市大部分時間走高，但隨著「彭博」報導指出，美中貿易談判出現緊張，可能不利達成協議，盤勢急轉直下。

不過後來也有媒體報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）下周將重返北京，與中國官員舉行新階段的會談。美國總統川普（Donald Trump）也表示，美中貿易談判進行得非常順利。華爾街股市在美中貿易協商相互矛盾的情況下，幾乎以平盤作收。

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關鍵字：美國股市,美股,道瓊,北美要聞

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